Zo starého nové: V L. Tepličke vznikne v požiarnej zbrojnici aj múzeum

Liptovská Teplička 23. augusta (TASR) - Obec Liptovská Teplička zrekonštruuje starú požiarnu zbrojnicu, vznikne v nej múzeum, informačné centrum a zastrešená rozhľadňa. Starosta obce Slavomír Kopáč pre TASR uviedol, že v spodnej časti bude infocentrum a malá kaviareň so zázemím a na samostatnom poschodí bude expozícia tradičnej kultúry a migrácie predkov. "Okrem našej obce tam odprezentujeme aj ukrajinské sídlo Veľké Berezné a Nové Mesto pod Šiatrom v Maďarsku," objasnil s tým, že veľa miestnych ľudí najmä v 18. storočí migrovalo za prácou práve do Maďarska či na Ukrajinu.



Stavebné práce by sa mali začať v septembri po kontrole verejného obstarávania a podľa zmluvy potrvajú maximálne do konca mája 2023. Náklady na rekonštrukciu budovy sú na úrovni takmer 300.000 eur, obec na ňu získala prostriedky z fondov Európskej únie. "Do zimy by sme chceli stihnúť hrubú stavbu z vonkajšej strany, následne sa bude pokračovať v obnove vnútorných priestorov," uviedol starosta.



Realizácia stavby je súčasťou ukrajinsko-maďarsko-rumunsko-slovenského projektu, ktorý nesie názov Cesty predkov. "V rámci neho hľadáme naše spoločné korene, kde skončili ľudia, ktorí sa kedysi sťahovali za prácou do inej krajiny," doplnila kultúrna referentka na tamojšom obecnom úrade Katarína Fedorová. Výsledkom projektu bude okrem obnovy hasičskej zbrojnice aj publikácia, vznikne tiež park vo Veľkom Bereznom a materská škola v Novom Meste pod Šiatrom.