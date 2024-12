V Starej tržnici budú počas nasledujúceho týždňa vianočné trhy

Bratislava 15. decembra (TASR) - V nedeľu štartuje v priestoroch Starej tržnice v Bratislave týždeň lokálneho dizajnu, umenia, kníh a kulinárskych dobrôt. Podujatie s názvom Vianočná tržnica 2024 bude trvať do ďalšej nedele 22. decembra.



Vianočná tržnica 2024 ponúka návštevníkom možnosť nakúpiť originálne darčeky od lokálnych značiek, vydavateľov, remeselných výrobcov potravín a umelcov. Súčasťou je aj sprievodný program pre deti i dospelých.



Špeciálnym prvkom tohtoročnej vianočnej tržnice bude veľkorozmerný umelecký objekt Outgrown, ktorý vytvorili Danica Pišteková a Soňa Polčová. Reflektuje nielen jedinečnosť snehových vločiek, ale aj environmentálny presah, pretože je vyrobený z recyklovaných materiálov vrátane výplne starých zimných búnd.



Podujatie organizuje Stará tržnica v spolupráci s BRaK - Bratislavským knižným festivalom a Urban Marketom. Vianočná tržnica 2024 bude otvorená od pondelka do piatka medzi 12.00 a 20.00 h, v nedeľu od 10.00 do 20.00 h. Vstup na podujatie je voľný.