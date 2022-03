V Starej tržnici sa koná charitatívna zbierka Domov pre Ukrajinu

Bratislava 8. marca (TASR) - Divadlo Nová scéna (DNS) a Slovenská humanitná rada organizujú v utorok v bratislavskej Starej tržnici charitatívnu zbierku a divadelné predstavenie Domov (kde je ten tvoj?) v prospech ľudí utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny. Po celý deň od 9.00 do 19.00 h môže verejnosť prinášať materiálnu pomoc určenú predovšetkým najzraniteľnejším osobám - matkám s malými deťmi.Ako pre TASR uviedol prezident Slovenskej humanitnej rady Peter Devínsky, zbierka je zameraná primárne na hygienické a dezinfekčné potreby, plienky, prenosné detské postieľky, detské fľaše, cumlíky, kaše a mlieko pre deti, ohrievače na mlieko, trvanlivé potraviny.dodal Devínsky.Organizátori zbierky garantujú, že dary budú najneskôr do troch dní odovzdané do rúk ľudí, ktorí to skutočne potrebujú. Ako protihodnotu ponúkajú darcom, ktorí prispejú do zbierky, pozvanie na divadelné predstavenie Domov (kde je ten tvoj?), ktoré sa uskutoční o 20.00 h.Inscenácia je v repertoári Novej scény necelé štyri roky, divadlo ňou reagovalo na utečeneckú krízu, ktorá zasiahla svet od roku 2015.povedal pre TASR režisér Svetozár Sprušanský. Predstavenie vzniklo dramatizáciou knižky dánskej spisovateľky Janne Tellerovej Vojna – predstav si, že by bola tu a zobrazuje, čím všetkým si prechádzajú ľudia, ktorí sú pre vojnový konflikt nútení opustiť svoje domovy. V inscenácii účinkujú Dávid Hartl a Michal Candrák.Po predstavení bude nasledovať beseda s pracovníkmi Slovenskej humanitnej rady a Migračného úradu MV SR o ich bezprostredných skúsenostiach so situáciou na východnej hranici Slovenska a o konkrétnej pomoci utečencom.