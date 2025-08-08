< sekcia Regióny
V Starej Turej odhalili nový pamätník s bustou M. R. Štefánika
Podobizeň stvárnil a zhotovil František Roth z Brezna. Busta je z epoxidu, podstava je zo spišského travertínu priamo z bane v Spišskom Podhradí.
Autor TASR
Stará Turá 8. augusta (TASR) - Mesto Stará Turá odhalilo v parku medzi bytovkami na Štefánikovej ulici pamätník s bustou Milana Rastislava Štefánika. Nový pamätník má symbolizovať úctu a demokraciu. Informovala o tom predsedníčka Klubu spoločnosti M. R. Štefánika v Starej Turej a iniciátorka pamätníka Emília Mikitová.
„Úmyslom bolo vytvorenie konkrétneho miesta, ktoré bude slúžiť k zamysleniu, vzdaniu úcty a pokory človeku, ktorý nám zanechal množstvo odkazov do života,“ pripomenula Mikitová.
