V Starej Turej odhalili nový pamätník s bustou M. R. Štefánika

Na archívnej snímke socha Milana Rastislava Štefánika. Foto: TASR - Peter Orlický

Podobizeň stvárnil a zhotovil František Roth z Brezna. Busta je z epoxidu, podstava je zo spišského travertínu priamo z bane v Spišskom Podhradí.

Autor TASR
Stará Turá 8. augusta (TASR) - Mesto Stará Turá odhalilo v parku medzi bytovkami na Štefánikovej ulici pamätník s bustou Milana Rastislava Štefánika. Nový pamätník má symbolizovať úctu a demokraciu. Informovala o tom predsedníčka Klubu spoločnosti M. R. Štefánika v Starej Turej a iniciátorka pamätníka Emília Mikitová.

„Úmyslom bolo vytvorenie konkrétneho miesta, ktoré bude slúžiť k zamysleniu, vzdaniu úcty a pokory človeku, ktorý nám zanechal množstvo odkazov do života,“ pripomenula Mikitová.
