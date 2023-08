V Starej Turej sa začne sanácia skládky galvanických kalov po Chirane

Stará Turá 22. augusta (TASR) - V Starej Turej v lokalite Drahý vrch sa začne so sanáciou starej skládky galvanických kalov, ktorá je pozostatkom bývalého štátneho podniku Chirana. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.



"Keďže pôvodca znečistenia bol bývalý štátny podnik Chirana, riešenie tejto úlohy na seba prebralo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Sanácia bude spočívať v odťažení galvanických kalov obsahujúcich ťažké kovy a ich umiestnení na likvidáciu do strediska s príslušným oprávnením. Lokalitu následne zasypú čistou zeminou a povrch zrekultivujú a zatrávnia," informovalo mesto.



Podľa rámcového projektu geologickej úlohy, ktorý schválilo MŽP SR, budú celkové náklady viac ako 5,6 milióna eur s DPH. Zo skládky sa vyťaží viac ako 8000 kubických metrov kontaminovaných kalov.



Práce by sa mali začať v septembri odstránením vegetačného porastu. Následne upravia terén, pripravia prístupovú cestu. Samotná ťažba kalov by sa mala skončiť v lete budúceho roka. V auguste 2024 by mali predložiť odbornej komisii MŽP záverečnú správu s posanačnou analýzou rizika.