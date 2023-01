V Starej Turej umiestnili prvé štyri kontajnery na drobný elektroodpad

Stará Turá 24. januára (TASR) – Obyvatelia mesta Stará Turá už môžu triediť aj drobný elektroodpad. Na štyroch miestach umiestnila radnica v spolupráci so zberovou spoločnosťou červeno-biele kontajnery. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.



Dva kontajnery umiestnili pri bytových domoch na sídlisku SNP, po jednom na Hurbanovej a Jiráskovej ulici.



"Elektroodpad, ktorý nie je správne zrecyklovaný, končí na skládke odpadu a stáva sa priamou hrozbou nielen pre životné prostredie, ale aj ľudské zdravie. Pri správnej recyklácii sú odstránené nebezpečné látky v elektrozariadeniach," zdôraznila radnica.



Do nových červeno-bielych nádob patria mobilné telefóny, IT zariadenia, hobby náradie, kalkulačky, rádiá, prehrávače, slúchadlá, fotoaparáty, videokamery, elektrické hudobné nástroje, kuchynské spotrebiče, elektronické hračky a batérie.



Do kontajnerov nepatria televízory, monitory, žiarivky a úsporné žiarovky, komunálny odpad, zdravotnícky materiál či biodpad.