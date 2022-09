V Starom Meste bude opäť festival Zo srdca so zreteľom na inklúziu

Bratislava 14. septembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto bude opäť patriť multižánrovému festivalu Zo srdca. Jeho cieľom je pozitívne vnímanie inakosti so zreteľom na inklúziu. Priblížiť má zručnosti a talent ľudí so zdravotným znevýhodnením. Predstavia sa tanečníci, divadelníci, hudobníci, chránené dielne i občianske združenia. TASR o tom informoval hovorca Starého Mesta Matej Števove.



Druhý ročník festivalu potrvá tri dni od piatka (16. 9.) do nedele (18. 9.) a bude záverečným podujatím Kultúrneho leta v Starom Meste. "V piatok ho na nádvorí Zichyho paláca otvoria speváci Maroš Bango a Viera Kotvasová, v nedeľu podujatie uzavrie koncert legendárnej pražskej kapely študentov školy Jedličkovho ústavu The Tap Tap," priblížila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Najbohatší program čaká návštevníkov v sobotu na Hviezdoslavovom námestí. V besiedke vystúpia umelci so zrakovým, sluchovým, duševným, telesným, ale i sociálnym znevýhodnením. Ich zručnosť a šikovnosť priblížia aj výstavno-predajné trhy, kde sa predstavia chránené dielne, sociálne podniky, občianske združenia či spolky z Bratislavy a okolia. Poradenstvo zároveň poskytnú firmy, ktoré sa zaoberajú problematikou mechanických a elektrických vozíkov a kompenzačných pomôcok. Návštevníci si budú môcť vyskúšať tréning na mechanickom vozíku na prekážkovej dráhe.



Festival je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Vstup je bezplatný.