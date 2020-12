V Starom Meste budú zriadené dve mobilné odberové miesta

Bratislava 10. decembra (TASR) – V bratislavskom Starom Meste budú od piatka (11. 12.) fungovať dve mobilné odberové miesta (MOM) pre testovanie na ochorenie COVID-19. Jedno bude zriadené v novej budove Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) na rohu ulíc Palárikova a Dobšinského, neďaleko Hlavnej stanice, druhé v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Gaštanovej ulici. Mestská časť tým reaguje aj na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v hlavnom meste.



"O tom, že potreba testovania má zmysel, sme sa presvedčili pri celoplošnom testovaní. Preto sme sa okamžite po tom, ako v Starom Meste skončila prvá vlna testovania, snažili o to, aby bola v mestskej časti možnosť zriadenia odberových miest, kde ľudia zistia svoj aktuálny zdravotný stav," skonštatovala na štvrtkovom brífingu starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Podmienky mobilných odberových miest sú zadefinované ministerstvom zdravotníctva, povinné je osemhodinové testovanie po dobu minimálne 30 dní. Mestská časť bude postupne podmienky nastavovať tak, aby čo najviac vyhovovali obyvateľom. "Je dobré, keď prevádzkový čas reaguje na dopyt. V budúcom týždni budeme kalibrovať, nastavovať podmienky, ktoré sú pre občanov Bratislavy najvyhovujúcejšie," poznamenala Aufrichtová. Piatkové testovanie potrvá od 14.00 do 18.00 h.



Mestská časť ich zriadením reaguje aj na podnety od občanov, pripravená bude na testovanie aj v súvislosti s otváraním škôl. V januári budúceho roka by mohla napríklad v prípade potreby pretestovať učiteľov. Miesta poskytuje bezplatne, počet testov a certifikátov by mal byť na najbližšie obdobie postačujúci. Podrobnosti bude mestská časť zverejňovať na svojej stránke, sociálnej sieti, ale aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.



Stále odberové miesto na testovanie zriadila pred časom mestská časť Ružinov, funguje v Dome kultúry Ružinov. V najbližšom období je v pláne zriadenie druhého odberového miesta v priestoroch miestneho úradu. Vytvorenie stáleho odberového miesta zvažuje napríklad aj Nové Mesto.



Staré Mesto na základe verejnej výzvy iniciovalo v spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zriadenie troch mobilných odberných miest, odsúhlasené boli napokon dve.