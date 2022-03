V Starom Meste by mohlo pribudnúť Námestie Márie Terézie

Bratislava 29. marca (TASR) – V bratislavskom Starom Meste by mohlo vzniknúť Námestie Márie Terézie. Takto by sa mala premenovať časť Námestia Eugena Suchoňa a časť Palackého ulice. Návrh na premenovanie verejného priestoru schválili v utorok miestni poslanci, odobriť ho musí ešte bratislavské mestské zastupiteľstvo.



Mestská časť takto reaguje na žiadosť odvolávajúcu sa aj na petíciu z roku 2019. Žiadateľom je Klub otcov O dve osem pri Základnej škole (ZŠ) Matky Alexie, pod petíciou sú podpísané napríklad aj Kanonistky sv. Augustína rehole Notre Dame. Pripomínajú, že kláštor a dievčenskú školu Notre Dame navštívila Mária Terézia niekoľkokrát spolu s manželom. Blízky vzťah panovníčky k škole má naznačovať aj obsah 17 listov, ktoré sa zachovali a sú uložené v Archíve mesta Bratislavy.



Vonkajšia škola bola ľudovou všeobecnou školou pre dievčatá. Vnútorná škola bola v podstate súkromná internátna škola pre šľachtické dievčatá pochádzajúce z rôznych častí habsburskej monarchie, ale aj z iných európskych štátov. Kanonisky postupne zriadili rozsiahly dievčenský vzdelávací ústav, v ktorom sa mohli vzdelávať aj neurodzené dievčatá.



Návrh prešiel zastupiteľstvom aj napriek tomu, že niektorí poslanci poukázali na to, že hoci ide o "sympatický návrh", malo by sa nájsť dôstojnejšie a honosnejšie miesto. Poslanec Peter Osuský poznamenal, že za čias Márie Terézie išlo o prvý vážny vklad do vzdelania a prvý krok od "negramotnosti a tuposti". Podľa poslankyne Petry Hitkovej netreba zabúdať na to, že Mária Terézia zaviedla povinnú školskú dochádzku už v 18. storočí.



V súvislosti s premenovaním sa mestská časť už v minulosti obrátila aj na Ministerstvo vnútra SR so žiadosťou o výklad, či verejný priestor môže byť takto pomenovaný. Odvolala sa na nariadenie "ministra s plnou mocou pre správu Slovenska a bratislavského župana Samuela Zocha" z roku 1919, ktorým sa zakazuje pomenúvanie verejných priestranstiev po Habsburgovcoch. Rezort vnútra vo svojom stanovisku uviedol, že text nariadenia sa zachoval len vo forme plagátu uloženého v Archíve mesta Bratislavy. Podľa ministerstva sa tak nedá potvrdiť nielen jeho existencia, ale ani platnosť, zachovaný text nie je podľa neho právne záväzným a nepotvrdzuje existenciu i platnosť uznesenia.