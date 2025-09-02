< sekcia Regióny
V Starom Meste hlasujú o projektoch participatívneho rozpočtu
Do hlasovania postúpilo 16 návrhov v konkrétnych lokalitách, ktoré sú zamerané na verejný priestor a životné prostredie.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Bratislavské Staré Mesto spustilo hlasovanie o projektoch pilotného ročníka participatívneho rozpočtu. Obyvatelia tak môžu priamo rozhodnúť o tom, na aké projekty poputujú financie z rozpočtu mestskej časti. Vyberať môžu spomedzi 16 návrhov. Alokovaných je 100.000 eur. Hlasovať môžu do 30. augusta. TASR o tom informovala hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.
„Participatívny rozpočet je nástroj priamej demokracie, kde široká verejnosť rozhoduje, na čo sa použije časť zdrojov mestskej časti. Chceme, aby sa obyvatelia podieľali na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich bezprostredne týkajú,“ skonštatoval starosta Starého Mesta Matej Vagač.
Do hlasovania postúpilo 16 návrhov v konkrétnych lokalitách, ktoré sú zamerané na verejný priestor a životné prostredie. Sú medzi nimi napríklad projekty výsadby stromov a zelene, doplnenia mobiliáru, informačných historických tabúľ, či oživenie malých pobytových verejných priestorov. Zahlasovať je tak možné napríklad za zelené plochy či steny, edukačné tabule pri Strmej ceste o poznaní Podhradia, bosý chodník v Sľubekovej záhrade, parklet na rohu Bezručovej a Gajovej či psie toalety v parkoch a na uliciach.
Všetky projekty sú výsledkom aprílového zberu nápadov od samotných obyvateľov, ktoré následne prešli posúdením uskutočniteľnosti odbornými útvarmi miestneho úradu. Zverejnené sú na webovej stránke www.staremesto.hlasobcanov.sk, kde je možné on-line hlasovanie. Vybrať je možné minimálne tri a maximálne päť projektov. Hlasovať môže každý, avšak hlasy Staromešťanov majú väčšiu váhu ako hlasy ostatných. Hlasovať je možné iba jedenkrát.
Výsledky hlasovania by mali byť známe v októbri, víťazné projekty zrealizuje mestská časť v roku 2026.
Zavedenie participatívneho rozpočtu je aj jednou z aktivít uvedených v Akčnom pláne na rok 2024. Mestská časť ho vníma ako svoj nástroj priblíženia rozhodovania o rozpočte samosprávy, o projektoch a aktivitách svojim občanom. Na začiatok je vyčlenená suma 100.000 eur. Ak sa participatívny rozpočet uchytí, cieľom do budúcna je postupné zvyšovanie sumy.
