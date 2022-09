V Starom Meste i Ružinove pribudnú nové parkovacie automaty pre PAAS

Bratislava 8. septembra (TASR) – V bratislavskom Starom Meste i Ružinove by mali čoskoro pribudnúť parkovacie automaty, ktorými je možné zaplatiť za parkovné v zónach Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Pribudnú k tým, ktoré už fungujú najmä v prvých troch zónach zapojených do regulácie parkovania.



"Okrem parkomatov v prvých troch zónach, v rámci mestských častí Rača, Petržalka, Nové Mesto, sme v Ružinove nedávno osadili desať a tieto dni príde 21 kusov do Starého Mesta a Ružinova," priblížila Schmucková.



Kým sa tak stane, je platba parkovného v hotovosti alebo kartou možná napríklad u parkovacích asistentoch, ktorých počty sú posilnené. Rovnako je možno zaplatiť za parkovné aj na viacerých predajných miestach, ako sú siete obchodov či kaviarní. Ich sieť magistrát postupne rozširuje. Zoznam konkrétnych miest je možné nájsť na webovej stránke www.paas.sk.



Na otázku, či sa v zónach zapojených do PAAS zlepšilo parkovanie, keďže sa zo strany obyvateľov objavuje aj kritika, magistrát konštatuje, že regulácia tam funguje. "Skúsenosti z prvých regulovaných zón ukazujú, že takáto regulácia funguje a obyvatelia skutočne majú viac voľných parkovacích miest tam, kde bývajú," poznamenala Schmucková. Pripomenula, že každému spusteniu novej zóny predchádzajú dopravné prieskumy a participácia s miestnymi obyvateľmi.



Prvými troma lokalitami, kde začal od 10. januára systém platiť, boli Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. V súčasnosti je zaregulovaných aj niekoľko zón v Ružinove, a to lokality Starý Ružinov-východ, Starý Ružinov-západ, zóna 500 bytov a Nivy v časti Svätoplukova – Košická. Regulácia parkovania funguje aj v zóne Hlavná stanica – Blumentál v Starom Meste, kde však ide o iný čas regulácie, na niektorých uliciach aj o inú výšku hodinového parkovného



V posledných dvoch ružinovských častiach, a to v časti Košická – Miletičova – Prievozská a lokalite Ružová dolina, sa spustenie regulácie presunulo najnovšie na druhú polovicu septembra.