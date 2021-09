V Starom Meste odhalili sochu Brémski mestskí muzikanti

Bratislava 17. septembra (TASR) – Námestie Mateja Korvína v bratislavskom Starom Meste sa stalo dočasným domovom Brémskym mestským muzikantom. Sochu z maľovaného bronzu znázorňujúcu známu rozprávku bratov Grimmovcov zapožičala na desať rokov súkromná nemecká zbierka umenia a mesto Brémy, ktoré je partnerským mestom Bratislavy. Na námestí, ktoré vzniklo počas výstavby komplexu v areáli bývalej tabakovej továrne, ju odhalili v piatok.



"Je to povzbudivá legenda mesta Brémy o tom, že vzdávať sa netreba ani v ťažkých životných situáciách. Práve to inšpirovalo obyvateľov Brém zapožičať túto sochu Bratislave na znak priateľstva a podpory v období pandémie. Je dôležité, aby sme sa rovnako v ťažkých chvíľach spojili, nevzdali sa a bojovali za svoje šťastie," skonštatovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Socha znázorňuje legendárnu rozprávku o vôli žiť a nevzdávať sa napriek nepriazni osudu. Hlavnými hrdinami sú štyri zvieratká – oslík, kohút, pes a mačka – ktorých sa majitelia, hoci im dobre slúžili, rozhodli zbaviť. Boli totiž starí a nepotrební. Zvieratká na ceste do Brém, kam putujú za lepším osudom, zažívajú rôzne dobrodružstvá a spoločnými silami dokážu poraziť aj nebezpečných lúpežníkov.



Socha Brémski mestskí muzikanti je vyrobená z maľovaného bronzu, meria takmer päť metrov a váži približne dve tony. Jej autorom je Markus Lüpertz, ktorý patrí k najvýznamnejším nemeckým výtvarníkom súčasnosti. Okrem maľby, grafiky a sochárstva sa venuje aj písaniu poézie, prózy a hudbe. Pochádza z českého Liberca.



Hodnota sochy sa odhaduje na niekoľko miliónov eur. V súčasnosti existujú celkovo tri verzie sochy, z toho dve sú v Číne. Ďalšia socha sa vyrába.



Záštitu nad podujatím prevzala mestská časť Staré Mesto s podporou developera Corwin a Fondu architekta Weinwurma.