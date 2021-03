V Starom Meste opäť funguje Centrum služieb občanov, avšak obmedzene

Bratislava 1. marca (TASR) – Na miestnom úrade v bratislavskom Starom Meste na Vajanského nábreží opäť funguje Centrum služieb občanov. Mestská časť však upozorňuje, že úradné hodiny pre verejnosť sú stále dočasne obmedzené, a to od 8.00 do 12.00 h. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.



Stavebný úrad bude otvorený v pondelok a stredu v čase od 10.00 do 12.00 h. K dispozícii obyvateľom je pre "umožnenie uplatnenia ich práv v administratívnych konaniach formou nazretia do spisov, robenia si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov okrem zákonom stanovených výnimiek".



Matričný úrad taktiež pre aktuálnu pandemickú situáciu nového koronavírusu podotýka, že nie je schopný vybaviť všetkých klientov matriky. V pondelok a piatok v čase od 8.00 do 12.00 h sa budú vydávať výlučne rodné listy novorodencov, vopred sa však bude treba telefonicky dohodnúť. V stredu v rovnakom čase sa budú vybavovať len aktuálne úmrtia a pohrebné služby.



Mestská časť zároveň pripomína, že na vstup do pešej zóny historického centra Starého Mesta je opäť potrebné vybaviť si povolenie, tzv. vjazdku. Dočasná úľava na vjazd je totiž od pondelka neplatná.