V Starom Meste pribudli koše s držiakmi na pet fľaše a plechovky

Bratislava 12. septembra (TASR) – V bratislavskom Starom Meste pribudli smetné koše s držiakmi na plastové fľaše a plechovky. Tie sa dajú potom jednoducho vytiahnuť a vrátiť do obchodu. Koše sú súčasťou projektu Druhá šanca, ktorý realizuje mestská časť spolu so spoločnosťou ASEKOL SK. Staré Mesto o tom informuje na svojom webe.



Spustenie pilotnej fázy projektu zahŕňa päť špeciálnych smetných košov a uskutočnilo sa začiatkom septembra. "Špeciálne obruče sme na koše umiestnili na Vajanského nábreží, na promenáde od osobného prístavu až po most SNP aj na Hviezdoslavovom námestí. Sú to miesta, kde sa pohybuje veľa ľudí vrátane turistov, z ktorých mnohí o zálohovaní fliaš a plechovíc na Slovensku netušia a preto ich odhadzujú," uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Cieľom projektu je zvýšiť odovzdávanie zálohovaných plastových fliaš i plechoviek a odstrániť neporiadok v okolí košov. Podľa slov programovej koordinátorky občianskeho združenia Vagus Dominiky Kráľovej môže projekt pomôcť aj ľuďom bez domova finančne si prilepšiť. "Ľudia v núdzi si vďaka vyzbieraným zálohovaným obalom môžu zaplatiť napríklad nocľah," doplnila.



Ďalší problém, ktorý by mohol projekt pomôcť vyriešiť, je aj littering, teda voľne pohodený odpad v prírode a na verejnom priestranstve. "Podľa informácií z terénu značnú časť voľne pohodeného odpadu tvoria aj zálohované nápojové obaly, ktoré sa môžu v prírode rozkladať aj stovky rokov, čím sa stávajú hrozbou pre životné prostredie," dodala mestská časť.