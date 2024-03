V Starom Meste sa cez týždeň zosunula časť svahu na Šulekovu ulicu

Bratislava 16. marca (TASR) - V bratislavskom Starom Meste sa tento týždeň zosunula časť svahu na Šulekovu ulicu. Príčinu zatiaľ mestská časť nepozná, v najbližšom čase by však mala posúdiť statiku svahu. Následne by mal byť pripravený plán sanácie. Pre TASR to uviedla Martina Karmanová z oddelenia komunikácie staromestského miestneho úradu.



"Mestská časť v dohľadnej dobe pošle na miesto odborníkov, ktorí preveria stav svahu a rozhodnú o potrebe a možnostiach jeho sanácie. V tejto chvíli sa môžeme o príčinách zosuvu iba dohadovať," skonštatovala Karmanová.



Podobný prieskum a práce boli na svahu podľa nej vykonané už minulý rok, svah zároveň samospráva monitorovala. Nedávno bolo na Šulekovu ulicu umiestnené aj nové dopravné značenie. Zakazuje vozidlám zastavovať a stáť v ohrozenej časti svahu.