V Starom Meste sa testuje aj v Propelleri i na Gaštanovej ulici

Bratislava 23. februára (TASR) – Na území bratislavského Starého Mesta sa môže aj naďalej testovať antigénovými testami na ochorenie COVID-19 aj v objekte Propeller na Rázusovom nábreží a tiež v objekte na Gaštanovej ulici. Miestne zastupiteľstvo v utorok schválilo výpožičku týchto nebytových priestorov súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.



"Sú teda pokračovaním skríningového testovania, ktoré realizovalo Staré Mesto v dočasných odberových miestach. Teraz už prevádzkované súkromným prevádzkovateľom na základe vypožičania tohto priestoru pre nich. Boli obľúbeným a známym miestom pre obyvateľov," povedala pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Účelom schválenej výpožičky je teda zriadenie odberového miesta na bezplatné antigénové testovanie na území Starého Mesta. Poslanci túto výpožičku schválili do 31. marca s možnosťou prolongácie, teda predĺženia do 30. júna. "Podľa zásad hospodárenia mestskej časti môže mestská časť zmluvou o výpožičke poskytnúť priestor do užívania tretiemu subjektu iba výnimočne v prípade, ak ide o verejnoprospešné účely," vysvetlil hovorca Starého Mesta Matej Števove. Výpožičky súvisia so zmluvami o spolupráci, ktoré má mestská časť uzatvorené s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.



Staré Mesto realizovalo skríningové testovanie štyri týždne. Keďže však bola táto činnosť podľa starostky odhliadnuc od jej zdravotných dosahov veľmi náročná a stresujúca, pre samosprávu vznikol apel, aby obce neboli tými, ktoré sú zodpovedné za toto poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva následne zriadilo mobilné odberové miesta na základe zmlúv medzi ním a jednotlivými súkromnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, aby realizovali antigénové testovanie. "Týmto subjektom, ktoré boli úspešné, bolo treba vytvoriť priestor, ktorý je ľuďmi obľúbený a poznaný," doplnila Aufrichtová.



Staré Mesto má na svojej webovej stránke i sociálnej sieti zverejnený zoznam mobilných odberných miest na území mestskej časti.