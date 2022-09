V Starom Meste vidí M. Minichová nedostatky vo viacerých oblastiach

Bratislava 29. septembra (TASR) – V rozvoji bratislavského Starého Mesta vidí kandidátka na starostku tejto mestskej časti Milena Minichová nedostatky vo viacerých oblastiach. Vníma ich napríklad v kultúrnej sfére či v parkovacej politike, priestor na zlepšenie vidí tiež v oblasti školstva či ochrany životného prostredia. Uviedla to pre TASR.



"Chcela by som sa venovať témam, ktoré Staromešťanom komplikujú život a prispieť k zlepšeniu kvality života," skonštatovala. Svoje silné stránky oproti kandidátom, ktorí majú zväčša skúsenosti s komunálnou politikou, vidí podľa vlastných slov v prístupe, energii a empatii, ktoré chce občanom ponúknuť.



Venovať by sa chcela problematike kultúrnej obce, mestská časť nemá podľa nej dostatok dostupných priestorov na všetky formy umenia. Chýba jej napríklad kultúrne centrum, tzv. kulturpark, teda priestor na tvorbu, podporu a prezentáciu umelcov a rôznorodého umenia. Medzery tiež vidí v oblasti parkovania, zasadiť sa chce o férovú a spravodlivú parkovaciu politiku pre Staromešťanov.



Za dôležitú tému považuje aj ochranu zelene, jej víziou je preto aj jej ďalší rozvoj či zelené strechy, ktoré nielen znížia náklady na energie, ale aj prispejú k zlepšeniu životného prostredia. Venovať sa chce tiež nedostatku kapacít predškolských zariadení či dvorom škôl a škôlok, ktoré nie sú v dobrom stave. Chýbajú jej tiež ihriská a športoviská pre deti.



"Moje priority sú Staromeštania, rodiny s deťmi, bezpečné ihriská a športoviská, kultúra, ochrana a zväčšovanie zelených plôch a v neposlednom rade spravodlivé parkovanie pre Staromešťanov," odkázala Minichová.



O post starostu bratislavského Starého Mesta v jesenných komunálnych voľbách zabojuje desať kandidátov. Je medzi nimi Zuzana Aufrichtová, Jozef Bača, Michal Čambal, Martin Gajdoš, Zuzana Luhová, Milena Minichová, Radoslav Števčík, Romana Tabák, Andrej Trnovec a Matej Vagač.