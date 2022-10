V Starom Smokovci volia občania aj vo výstavnej sieni Vily Flóra

Vysoké Tatry 29. októbra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách v sobotu volia obyvatelia napríklad aj v historickej budove Vily Flóra v Starom Smokovci. Dôvodom je rekonštrukcia priestorov mestského úradu, kde v minulosti okrsok číslo 3. sídlil. Predseda volebného okrsku v Starom Smokovci Jozef Pavlík uviedol, že sa museli prispôsobiť menším priestorom, ktoré vo výstavnej sieni Tatranskej galérie aktuálne majú.



"Myslím si, že to zatiaľ zvládame, ľudia chodia voliť priebežne už od rána, dá sa povedať, že odhadom už u nás bolo viac ako 60 ľudí," dodal Pavlík. Viacerí voliči prišli voliť v turistickom vystrojení, mnohí sa chystajú teplé a slnečné počasie využiť na prechádzky v prírode. "Som domáci, takže idem mimo Tatier na turistiku, všade bude plno ľudí," uviedol Ivan Urbanovič. Tatranci, ktorí žijú v 15 mestských častiach, majú k dispozícii celkovo šesť volebných miestností. Vzdialenosť medzi okrskami v Tatranskej Kotline a vo Vyšných Hágoch, kde je volebná miestnosť v najvyššie položenej základnej škole na Slovensku, je pritom približne 25 kilometrov.



Svoj hlas v Starom Smokovci vhodil do urny ráno aj súčasný primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš, ktorý v tejto funkcii pôsobil 20 rokov a tentoraz sa rozhodol nekandidovať. "Myslím si, že z postu dochádzam v pravý čas, hoci občania i politické strany ma presviedčali, aby som ešte pokračoval, ale politického života už mám dosť. Sily by boli, ale myslím si, že prispel k tomuto rozhodnutiu aj môj vek a druhá vec, prečo končím, je celospoločenské nastavenie," zdôvodnil Mokoš, ktorý asi za najťažšie obdobie považuje kalamitu v roku 2004 a najväčší požiar v histórii Tatier o rok neskôr. Po zložení funkcie chce hlavne cestovať a nevylúčil aj návrat do lietadla, keďže je profesionálny pilot.