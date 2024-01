V štátnych kúpeľoch Sliač vlani prenocovalo viac hostí ako rok predtým

Sliač 19. januára (TASR) - Kúpele Sliač vo Zvolenskom okrese mali vlani vyššiu návštevnosť kúpeľných hostí s prenocovaním ako rok predtým. Pre TASR to uviedol ich riaditeľ Martin Beňuch. Dodal, že v roku 2023 to bolo 6388 ľudí, ktorí u nich strávili spolu 66.626 nocí. V roku 2022 zaznamenali 5905 hostí a 56.708 prenocovaní v týchto štátnych kúpeľoch na strednom Slovensku.



"Celkovo hodnotím uplynulý rok ako úspešný, aj čo sa týka obsadenia našich kapacít," informoval s tým, že letná sezóna bola podľa neho dobrá. V číslach predstavovala priemerne osem až 8500 prenocovaní mesačne v Kúpeľnom hoteli Palace. Ten v súčasnosti funguje ako jediné ubytovacie zariadenie v areáli. "Tento fakt zároveň vytvára našej maximálnej lôžkovej kapacite, v porovnaní s inými kúpeľnými zariadeniami, značné limity," priblížil.



Riaditeľ spomenul, že z roka na rok narastá aj návštevnosť kúpeľného parku. "Je to najmä počas víkendov alebo organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí," poznamenal. Podľa neho sa to prejavilo aj na návštevnosti všetkých gastronomických prevádzok v areáli, ako aj letného kúpaliska. Priblížil, že cieľom do nového roka je zatraktívňovanie kúpeľného parku, rozširovanie portfólia služieb a pokračujúca príprava celkovej rekonštrukcie kúpeľov.



Kúpele Sliač sú vďaka liečivej minerálnej vode s vysokým obsahom CO2 určené na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Špecializujú sa však aj na liečbu viacerých zdravotných komplikácií. Sú to napríklad indikácie pohybového aparátu, ženských chorôb, onkologických ochorení aj postcovidového syndrómu.