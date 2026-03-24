V Štiavnických Baniach vzniklo centrum Banskoštiavnického geoparku
Nové informačné centrum bude slúžiť ako kontaktný bod pre návštevníkov, partnerov aj miestnu komunitu.
Autor TASR
Štiavnické Bane 24. marca (TASR) - V Štiavnických Baniach obnovili priestory bývalej mäsiarne, ktoré budú slúžiť ako nové informačné centrum Banskoštiavnického geoparku. Návštevníkom priblíži jedinečné geologické a prírodné dedičstvo regiónu a poskytne zázemie pre prezentáciu aktivít geoparku. TASR o tom informovala Lívia Olahová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica.
Obnovené priestory sa nachádzajú v budove obecného úradu. Priestor infocentra tvoria dve miestnosti. Jedna bude slúžiť ako administratívna miestnosť, druhá ako prezentačná časť určená pre návštevníkov geoparku. V nej budú prezentované informácie o geologických a prírodných zaujímavostiach regiónu prostredníctvom informačných panelov, grafiky či modelu Štiavnického stratovulkánu.
Olahová dodala, že v budúcnosti je predpoklad doplniť expozíciu informačného centra o virtuálnu realitu, nové prezentačné prvky a technické vybavenie, aby mohlo plnohodnotne slúžiť návštevníkom, partnerom aj miestnej komunite.
Nové informačné centrum bude slúžiť ako kontaktný bod pre návštevníkov, partnerov aj miestnu komunitu a zároveň vytvorí zázemie pre prezentáciu geologických, prírodných a kultúrno-historických hodnôt regiónu. Jeho vznik reaguje na dlhodobú potrebu posilniť infraštruktúru geoparku a zlepšiť dostupnosť informácií o jeho najvýznamnejších geotopoch.
„Informačné centrum Banskoštiavnického geoparku pomôže lepšie prezentovať prírodné a geologické bohatstvo nášho regiónu a zároveň poskytne návštevníkom miesto, kde získajú prehľad o zaujímavostiach celého územia geoparku,“ uviedol starosta Štiavnických Baní Stanislav Neuschl. Realizáciu rekonštrukcie priestorov podporila OOCR Región Banská Štiavnica, ktorá na projekt prispela sumou 3636 eur formou členského príspevku Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, ďalších 404 eur bolo financovaných z vlastných zdrojov obce.
