V Štiavnických vrchoch organizujú 2. ročník montánnej vychádzky
Autor TASR
Banská Štiavnica 7. apríla (TASR) - V Štiavnických vrchoch, ktoré sú známe svojou bohatou baníckou minulosťou a unikátnym systémom tajchov, sa v sobotu 11. apríla uskutoční druhý ročník tematickej vychádzky s názvom Moderštôlnianske baníctvo 2. TASR o tom informoval organizátor podujatia Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici.
Po úspešnom minuloročnom debute pripravili organizátori pre verejnosť približne 12 kilometrov dlhý okruh, ktorý spája aktívny pohyb v prírode so spoznávaním zabudnutých banských diel. Vychádzka sa zameriava na lokality mimo hlavných turistických trás, čím ponúka autentický pohľad na prepojenie krajiny a banskej činnosti v okolí Štiavnických Baní.
Účastníci sa stretnú o 9.00 h pri tajchu Veľká Richňava, odkiaľ trasa povedie k štôlňam pod Haviarskym vrchom. Ako uvádzajú organizátori, sledovať budú môcť líniu historického Moderštôlniarskeho jarku, prezrieť si štôlne vo Voznickej doline a obdivovať technickú dômyselnosť Moderštôlniarskeho tajchu. Vyvrcholením trasy bude výstup na vrch Banište, návrat k východziemu bodu je naplánovaný približne na 16.00 h.
SBM uviedlo, že podujatie je určené pre širokú verejnosť a milovníkov montánnej turistiky. Účastníkom sa odporúča pevná turistická obuv a zásoby vody. Bližšie informácie o trase a možnostiach zapojenia sú dostupné na webovej stránke a sociálnych sieťach múzea.
