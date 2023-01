V Štítniku objavili časovú schránku s listinami z 19. storočia

Štítnik 30. januára (TASR) – Vo veži rímskokatolíckeho kostola sv. Júdu Tadeáša v Štítniku v okrese Rožňava objavili koncom vlaňajšieho roka časovú schránku, ktorá obsahovala listiny z rokov 1834 a 1865. Objaviť sa ju podarilo počas rekonštrukcie strechy kostolnej veže. Na webovej stránke o tom informoval Krajský pamiatkový úrad Košice.



Časová schránka sa nachádzala v makovici pod kovovým krížom na vrchole kostolnej veže. "Po odstránení pôvodných šindľov bolo nevyhnuté makovicu s krížom z lucerny odobrať, aby počas obnovy nedošlo k ich poškodeniu. Vďaka tomu bola v makovici nájdená časová schránka v podobe drevenej škatule, pôvodne pravdepodobne prichytenej klincami o drevený trám, na ktorom spočíva kovová makovica. Klince medzičasom zhrdzaveli, ale schránka zostala nepoškodená na tráme," priblížili pamiatkari.



V časovej schránke sa nachádzali tri dokumenty z 19. storočia, všetky boli opatrené pečaťou štítnickej farnosti a podpísané štítnickým katolíckym farárom. Najstaršia nájdená listina pochádza z 27. apríla 1834 a je správou o rekonštrukcii veže kostola, ktorú realizoval spišský majster Ján Kamenický.



"K listine je pripojená ďalšia s básňou v dobovej slovenčine, ktorej autorom je samotný katolícky farár Ján Ružbacký. Z básne sa dozvedáme, že drevená šindľová strecha veže dokončená v roku 1753 vyhorela v roku 1803 počas požiaru a obnovili ju až po vyše tridsiatich rokoch v roku 1834," uviedol pamiatkový úrad.



Najmladšou listinou objavenou v štítnickom kostole je správa o ukončení ďalšej výmeny šindľov na veži zo 14. mája 1865. Nájdené listiny a časová schránka boli uložené do Archívu Biskupského úradu v Rožňave. Po dokončení opravy strechy umiestnil súčasný farár do kostolnej veže listinu so správou o rekonštrukcii veže v roku 2022.



Kostol sv. Júdu Tadeáša v Štítniku je národnou kultúrnou pamiatkou, postavený bol v rokoch 1749 až 1753 ako jednoloďová stavba. Obnova strechy kostolnej veže bola realizovaná s pomocou príspevku z grantového systému Ministerstva kultúry SR.