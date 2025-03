V Štítniku po 25 rokoch obnovia výrobu vianočných ozdôb

Štítnik 23. marca (TASR) - Tradícia ručnej výroby vianočných ozdôb sa do Štítnika v okrese Rožňava vráti po 25 rokoch. Ich fúkanie zo skla bude súčasťou multifunkčného centra GemCraft. Vianočné ozdoby chcú vyrábať aj z iných materiálov. Pre TASR to povedala Martina Štěpán z občianskeho združenia (OZ) GemArt - Gemerský umelecký inštitút. Centrum chcú otvoriť v máji.



OZ chcelo oživiť tradíciu sklenených ozdôb v pôvodných priestoroch výroby, no napokon sa rozhodlo zriadiť GemCraft v meštianskom dome na Ochtinskej ulici, ktorý rekonštruujú. Okrem sklárskej v ňom bude aj keramická a drevospracujúca dielňa. V roku 2026 plánujú zriadiť aj textilnú dielňu zameranú primárne pre uchovanie remesla štítnickej čipky.



Pri zariaďovaní dielní a postupoch výroby sa tiež radia s miestnymi, ktorí sa daným remeslám rozumejú. V sklárskej časti budú technológie pre ručné fúkanie skla, namáčanie a maľovanie so šiestimi pracovnými miestami. V keramickej dielni nebudú chýbať hrnčiarske kruhy či pec na vypaľovanie. Drevárska dielňa zas bude vybavená sústruhom, CNC strojom i gravírovacím laserom.



"V každej dielni sa budú vyrábať špeciálne kolekcie výrobkov zamerané hlavne na Gemer a jeho históriu. Slúžiť budú ako interaktívne múzeum, ktoré bude otvorené celoročne. Každý, kto príde, si remeslo bude môcť vyskúšať a vyrobiť si napríklad vlastný suvenír zo Štítnika. V dielňach budú stáli pracovníci, ktorí sa budú počas sezóny venovať turistom a cez školský rok školám," spresnila Štěpán s tým, že organizovať chcú aj kurzy. Uvažujú tiež o zriadení sociálneho podniku.



"Sklenené vianočné ozdoby mali úspech na celom svete. Mala ich aj kráľovná Alžbeta II. a zachytené boli i v niekoľkých filmoch. Chceme jednoducho oživiť štítnické tradície. Pomáha nám pri tom napríklad aj Valéria Belányiová, ktorá ako fúkačka ozdôb v Štítniku pracovala 18 rokov," povedala kreatívna riaditeľka budúceho GemCraf-u Martina Belányiová, ktorá v niekdajšom podniku pracovalo ako maliarka. Dodala, že uchované originálne kolekcie chcú aj vystaviť.



"Momentálne pracujem na nových vzorkách. Inšpirujem sa históriou a vtedajšími kolekciami, no chceme ich poňať po novom. Už teraz sú ohlasy veľmi pozitívne, a to sme ešte nespustili výrobu. Na začiatok to neplánujeme robiť vo veľkom. Uvidíme, aký bude záujem. Myslím si však, že nebudeme stíhať," uviedla. Výrobky chcú ponúkať domácemu aj zahraničnému trhu.



S výrobou ozdôb v Štítniku sa začalo v roku 1954. Tradícia prevádzky siaha do roku 2000, keď zanikla spoločnosť Gemer - výrobné družstvo invalidov so sídlom v Sirku. Spadali pod ňu rôzne prevádzky, pričom tá v Štítniku bola zameraná práve na výrobu vianočných ozdôb. Denne v nej dokázali vyrobiť okolo 8000 kusov.