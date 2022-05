V Prešove ocenili najlepších študentských dizajnérov

Prešov 10. mája (TASR) – Spolu 71 študentov stredných škôl umeleckého priemyslu (ŠUP) ocenili v utorok v súťaži ÚSVIT – cena za študentský dizajn 2022 v priestoroch Slovenského technického múzea (STM) - Múzea Solivar v Prešove. Celoštátnu súťaž v oblasti dizajnu organizuje ŠUP v Prešove od školského roka 2019/2020 v spolupráci s múzeom, do aktuálneho ročníka sa zapojilo 15 slovenských a dve ŠUP z Českej republiky so spolu viac ako 500 výtvarnými dielami.



Ako pre TASR uviedla riaditeľka ŠUP v Prešove Linda Pločicová, cieľom súťaže je spropagovať umelecké školstvo na Slovensku, sieťovanie škôl, ale i vytváranie priestoru na spoluprácu, konfrontáciu a vzájomný rast. "Cieľom je i ponúknuť žiakom možnosť pracovať na reálnych výzvach, ktorých výstupy budú zaradené do reálneho výrobného procesu," doplnila s tým, že okrem štyroch hlavných kategórií ponúka súťaž aj komerčné, "bonusové" kategórie. Tento rok v rámci nich študenti navrhovali dizajn potlače na ponožky, sedacie vaky, škatuľky na čaj a vegánske vína.



Držiteľkou prvej ceny v kategórii "naj portrét" sa pre tento rok stala Mária Rečičárová zo ŠUP Trenčín, ako najlepšiu "ilustráciu" porota označila prácu Kristíny Janoškovej z prešovskej ŠUP, v kategórii 3D dizajn získal prvenstvo Tristan Tvrdý zo SŠUP Žilina a najlepšiu reklamu a animáciu v aktuálnom ročníku vytvorila Margaréta Matúšová zo ŠUP Trenčín.



Cenu Top Talent 2022 udelili počas pondelkového galavečera Ľubomírovi Maťašovi z domácej ŠUP, cenu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) získal Andrej Gaži zo SŠUP Topoľčany a cenou primátorky Prešova ocenili Alexandru Adamíkovú a Barboru Solíkovú, obe zo ŠUP Trenčín.



Záštitu nad tohtoročným ročníkom ÚSVIT-u prevzala ministerka kultúry Natália Milanová, predseda PSK Milan Majerský a primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.