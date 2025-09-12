Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V štôlni Glanzenberg má svoju tabuľu už aj prezident P. Pellegrini

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Dano Veselský

Štôlňa je podľa informácií Slovenského banského múzea (SBM) od roku 1751 miestom, kde sú zaznamenávané najvýznamnejšie návštevy v meste.

Autor TASR
Banská Štiavnica 12. septembra (TASR) - V kamennej kronike štôlne Glanzenberg v historickom centre Banskej Štiavnice pribudol ďalší list. Venovaný je prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu, ktorý v jej útrobách 40 metrov pod povrchom v piatok odhalil pamätnú tabuľu, pripomínajúcu jeho návštevu tohto starého baníckeho miesta.

Prezident sa v Banskej Štiavnici zúčastnil na celoslovenských oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, ktoré sú súčasťou Salamandrových dní. V príhovore počas slávnostného programu v kostole sv. Kataríny vyzdvihol nielen samotné slávnosti, ale aj dejiny mesta, ktoré podľa jeho slov potvrdzujú historickú skúsenosť, že pokrok a napredovanie sa zastavia vždy, keď sa dostanú k slovu konflikty.

Že pre rozvoj potrebujeme žiť v atmosfére pokoja, porozumenia a vzájomnej spolupráce. Že sa nám darí len vtedy, keď spájame sily, keď nehľadíme na náboženské, národnostné, názorové či iné odlišnosti,“ uviedol Pellegrini s dôvetkom, že nielen Banská Štiavnica, ale celé Slovensko môže byť takýmto miestom pre pokojný a spokojný život pre všetkých jeho občanov. Zdôraznil, že netreba zabúdať na odkaz našich predkov.

Počas návštevy sa hlava štátu v Banskej Štiavnici stretla aj s primátorkou Nadeždou Babiakovou a zástupcami samosprávy. Pred historickou radnicou sa tiež zúčastnila na vztýčení zástavy svetového dedičstva UNESCO. V závere návštevy absolvovala fáranie do dedičnej štôlne Glanzenberg.

Štôlňa je podľa informácií Slovenského banského múzea (SBM) od roku 1751 miestom, kde sú zaznamenávané najvýznamnejšie návštevy v meste. „Sprístupnená bola v roku 2001 na 250. výročie sfárania Františka Štefana Lotrinského, ktorý tam má starú tabuľu z roku 1751,“ priblížila Athéna Smolková, lektorka SBM, ktorá podzemím sprevádza.

Dodala, že pamätné tabule tu majú aj bývalí prezidenti SR Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič a Andrej Kiska, či ďalšie významné návštevy. Tie najvýznamnejšie sa nachádzajú v priestoroch kamennej kroniky, ako toto miesto v podzemí volajú. Vedie k nej približne 500 metrov dlhá trasa. Na jej konci sa nachádzajú tzv. Cisárske schody, ktorými sa do nej schádza. Tieto priestory sa nachádzajú podľa Smolkovej 40 metrov pod povrchom.
