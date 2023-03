V strategickom parku Nitra-Sever vznikne polyfunkčný areál so službami

Nitra 19. marca (TASR) – V strategickom parku Nitra–Sever by mal vzniknúť nový polyfunkčný areál PC Retail II. Nachádzať by sa mal v bezprostrednej blízkosti výrobného závodu Jaguar Land Rover. Jeho primárnou úlohou je ponúknuť zamestnancom, návštevníkom i širšej verejnosti základné funkcie občianskej vybavenosti – zdravotnícke služby, maloobchod a verejné stravovanie, zariadenia na trávenie voľného času a ubytovacie zariadenia. Projekt polyfunkčného areálu predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie spoločnosť RM-Primum j.s.a.



V prvej fáze výstavby uvažuje investor o vybudovaní obchodného centra so zásobovacím dvorom a parkoviskom. V druhej fáze pripravuje výstavbu hotela a reštauračnej zóny. Tretia fáza zahŕňa výstavbu medicínskeho centra. Čerpaciu stanicu bude možné vybudovať nezávisle na fázach po dobudovaní parkoviska.



Výstavba by sa mala začať v prvom štvrťroku budúceho roka a trvať by mala dva roky. Celkové náklady na realizáciu navrhovaného zámeru vzhľadom na pohyblivosť cien technologických zariadení, v závislosti od vybraných dodávateľov budú stanovené v neskorších štádiách procesu. Predpokladané investičné náklady sú vyčíslené na zhruba 15 miliónov eur. Po vybudovaní obchodného domu vznikne 70 nových pracovných miest.