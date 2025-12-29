< sekcia Regióny
V Strážskom majú klzisko, prevádzka závisí od počasia a návštevnosti
Verejné korčuľovanie prebieha denne popoludní v dvoch časových blokoch. Na Silvestra (31. 12.) sa na klzisku uskutoční tradičný karneval na ľade.
Autor TASR
Strážske 29. decembra (TASR) - Mesto Strážske aj tento rok otvorilo verejné klzisko na Obchodnej ulici. Dĺžka prevádzky klziska bude závisieť od záujmu verejnosti a vývoja počasia. Ako pre TASR uviedol primátor Patrik Magdoško, samospráva vyčlenila na jeho prevádzku rovnakú sumu ako vlani, a to 18.000 eur.
„Klzisko budeme držať v prevádzke dovtedy, pokiaľ nám budú postačovať finančné prostriedky. Prakticky sa snažíme, aby sa aj vybrané vstupné vrátilo späť na pokrytie nákladov na energie,“ uviedol primátor s tým, že čím vyššia návštevnosť, tým dlhšie budú môcť klzisko ľudia využívať. Priaznivé počasie podľa neho pomáha znižovať náklady na chod technológie. „Keď v noci mrzne, kompresory bežia len na 20 percent, cez deň na 60 percent. To výrazne šetrí spotrebu elektrickej energie,“ vysvetlil.
Verejné korčuľovanie prebieha denne popoludní v dvoch časových blokoch. Na Silvestra (31. 12.) sa na klzisku uskutoční tradičný karneval na ľade. Na Nový rok (1. 1.) je pre obyvateľov i návštevníkov pripravené novoročné korčuľovanie. Na ľadovej ploche sa uskutoční aj zápas amatérskej hokejovej ligy.
Vstupné pre verejnosť ostáva rovnaké ako minulý rok. „Deti do šiestich rokov majú vstup zdarma, rovnako aj seniori s kartou seniora mesta Strážske a držitelia Janského plakety. Nezáleží na tom, či sú zo Strážskeho alebo nie - každý, kto spĺňa tieto podmienky, má u nás vstup zadarmo,“ uviedol primátor.
„Klzisko budeme držať v prevádzke dovtedy, pokiaľ nám budú postačovať finančné prostriedky. Prakticky sa snažíme, aby sa aj vybrané vstupné vrátilo späť na pokrytie nákladov na energie,“ uviedol primátor s tým, že čím vyššia návštevnosť, tým dlhšie budú môcť klzisko ľudia využívať. Priaznivé počasie podľa neho pomáha znižovať náklady na chod technológie. „Keď v noci mrzne, kompresory bežia len na 20 percent, cez deň na 60 percent. To výrazne šetrí spotrebu elektrickej energie,“ vysvetlil.
Verejné korčuľovanie prebieha denne popoludní v dvoch časových blokoch. Na Silvestra (31. 12.) sa na klzisku uskutoční tradičný karneval na ľade. Na Nový rok (1. 1.) je pre obyvateľov i návštevníkov pripravené novoročné korčuľovanie. Na ľadovej ploche sa uskutoční aj zápas amatérskej hokejovej ligy.
Vstupné pre verejnosť ostáva rovnaké ako minulý rok. „Deti do šiestich rokov majú vstup zdarma, rovnako aj seniori s kartou seniora mesta Strážske a držitelia Janského plakety. Nezáleží na tom, či sú zo Strážskeho alebo nie - každý, kto spĺňa tieto podmienky, má u nás vstup zadarmo,“ uviedol primátor.