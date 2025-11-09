< sekcia Regióny
V Strážskom pretekali bežci na 55. ročníku behu oslobodenia mesta
Autor TASR
Strážske 9. novembra (TASR) - V nedeľu sa v Strážskom uskutočnil jubilejný 55. ročník Behu oslobodenia mesta Strážske, ktorý patrí medzi najstaršie cestné bežecké podujatia na východnom Slovensku i v celej krajine. Tradícia pretekov siaha do roku 1970 a odvtedy sa v meste konajú nepretržite každý rok. Ako TASR informoval Vladislav Lipovský z bežeckého klubu MBO Strážske, zaujímavosťou je kronika behu, v ktorej možno nájsť okrem fotografií, propozícií či plagátov aj výsledky jednotlivých ročníkov všetkých kategórií.
„Z kroniky vyčítame, že na prvom ročníku štartovalo 11 mužov a 53 bežcov v mládežníckych disciplínach,“ uviedol Lipovský. Rekordným v počte štartujúcich bol 44. ročník, keď sa na štart postavilo až 335 bežcov.
Organizátori z mesta, bežeckého klubu MBO Strážske, Základnej školy Strážske a Centra voľného času Dúha vypísali tento rok spolu 25 kategórií - 14 mládežníckych a 11 dospelých. Registrovaných dospelých bežcov bolo vyše 140. Hlavná trať vedie uličkami mesta a každoročne sa teší veľkému diváckemu záujmu, aj vďaka vysokej účasti v detských a dorasteneckých kategóriách, ktoré sa konajú tesne pred štartom hlavných kategórií.
Súčasťou podujatia bol aj pietny akt kladenia vencov pri pamätníkoch v centre, ktorý sa uskutočnil ešte pred slávnostným otvorením bežeckých pretekov. „Nezabúdame, že názov podujatia nesie odkaz na oslobodenie nášho mesta. Kladenie vencov je prejavom úcty k tým, ktorí sa pričinili o našu slobodu,“ uviedol primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
