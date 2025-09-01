< sekcia Regióny
V Strážskom ukončili sezónu na kúpalisku skôr, dôvodom je počasie
Pôvodne plánovali prevádzku aj v septembri, no ukončili ju 25. augusta.
Autor TASR
Strážske 1. septembra (TASR) - Mestské kúpalisko v Strážskom ukončilo tohtoročnú letnú sezónu predčasne. Pôvodne plánovali prevádzku aj v septembri, no ukončili ju 25. augusta. Ako pre TASR uviedol primátor Patrik Magdoško, dôvodom bolo chladnejšie počasie aj nižšia návštevnosť v porovnaní s minulým rokom.
„Leto tohto roku nie je veľmi dobré, keďže počasie v júli bolo daždivé a návštevnosť minimálne o 30 percent nižšia oproti minulému roku. Aj preto sme skôr zavreli, pretože posledný týždeň hlásili len 23 - 24 °C,“ uviedol primátor.
Sezóna trvala od polovice júna, kúpalisko navštívilo približne 2500 návštevníkov, z toho vyše 2000 si zakúpilo vstupné. O chod areálu sa starali aj traja pracovníci na dohodu. V prevádzke bol 25-metrový plavecký, 12,5-metrový detský a menšie bazény pre najmenších.
Podľa primátora mesto plánuje do ďalšej sezóny rozšíriť ponuku pre detských návštevníkov. „Zvažujeme doplniť areál o nafukovacie alebo skákacie atrakcie, ktoré by zaujali najmä deti vo veku od jedného do štyroch rokov. Všetko však bude závisieť od rozpočtu, ktorý budeme schvaľovať v decembri,“ dodal Magdoško.
