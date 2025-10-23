< sekcia Regióny
V Strážskom vysadia vyše 300 gaštanov
Približne kilometer dlhé gaštanové stromoradie pri ceste prvej triedy je znakom mesta.
Autor TASR
Strážske 23. októbra (TASR) - V Strážskom plánujú rozsiahlu revitalizáciu a rozšírenie gaštanovej aleje. V meste pribudne viac než 300 nových gaštanov, ktoré postupne nahradia starnúce a poškodené stromy. Ako pre TASR uviedol primátor Patrik Magdoško, približne kilometer dlhé gaštanové stromoradie pri ceste prvej triedy je znakom mesta.
„Výsadba našich gaštanov bola pri príležitosti sobáša grófa Séčéniho a grófky Vanderbiltovej v roku 1907. Tieto stromy majú svoj vek a je našou povinnosťou ako mesta zachovať toto historické dedičstvo,“ uviedol primátor. Podľa neho bude výsadba prebiehať postupne, v prvej etape vysadia 60 kusov, o dva až tri roky pribudne ďalších 60 a takto sa bude pokračovať až po cieľový počet. Aleja sa zároveň rozšíri o nové úseky smerom na Humenné a Michalovce.
„Pred dvoma rokmi nás vyškolila víchrica, keď za desať minút spadlo niekoľko gaštanov a zablokovali cestu z Michaloviec na Prešov. Dendrologický prieskum ukázal, že do niekoľkých rokov bude potrebné odstrániť približne 60 kusov,“ spresnil Magdoško. Dôležitou súčasťou plánovanej výsadby je aj ošetrenie pôdy a boj proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému, ktorý v strednej Európe spôsobuje vážne poškodenia gaštanov. „Tento rok sa nám prvýkrát podarilo získať dotáciu z Environmentálneho fondu na ošetrenie gaštanov. Okrem stromov sme nechali ošetriť aj pôdu, čo je veľmi dôležité, pretože larvy škodcu prezimujú práve tam,“ dodal Magdoško.
Výsadbu zabezpečuje Mestský podnik služieb. Náhradná výsadba je určená za stromy pôvodne plánované v areáli podniku Chemko Strážske. Samospráva sa zároveň rozhodla odstrániť aj staré tuje, ktoré už dosiahli vek 40 rokov, a nahradiť ich japonskými sakurami. Tie podľa primátora vnášajú do mestského prostredia pozitívnu energiu a farbu. „Rozhodli sme sa, že prvých 40 sakúr vysadíme namiesto tují a ďalších 80 plánujeme ako druhú líniu popri gaštanoch až po železničnú stanicu,“ povedal.
„Výsadba našich gaštanov bola pri príležitosti sobáša grófa Séčéniho a grófky Vanderbiltovej v roku 1907. Tieto stromy majú svoj vek a je našou povinnosťou ako mesta zachovať toto historické dedičstvo,“ uviedol primátor. Podľa neho bude výsadba prebiehať postupne, v prvej etape vysadia 60 kusov, o dva až tri roky pribudne ďalších 60 a takto sa bude pokračovať až po cieľový počet. Aleja sa zároveň rozšíri o nové úseky smerom na Humenné a Michalovce.
„Pred dvoma rokmi nás vyškolila víchrica, keď za desať minút spadlo niekoľko gaštanov a zablokovali cestu z Michaloviec na Prešov. Dendrologický prieskum ukázal, že do niekoľkých rokov bude potrebné odstrániť približne 60 kusov,“ spresnil Magdoško. Dôležitou súčasťou plánovanej výsadby je aj ošetrenie pôdy a boj proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému, ktorý v strednej Európe spôsobuje vážne poškodenia gaštanov. „Tento rok sa nám prvýkrát podarilo získať dotáciu z Environmentálneho fondu na ošetrenie gaštanov. Okrem stromov sme nechali ošetriť aj pôdu, čo je veľmi dôležité, pretože larvy škodcu prezimujú práve tam,“ dodal Magdoško.
Výsadbu zabezpečuje Mestský podnik služieb. Náhradná výsadba je určená za stromy pôvodne plánované v areáli podniku Chemko Strážske. Samospráva sa zároveň rozhodla odstrániť aj staré tuje, ktoré už dosiahli vek 40 rokov, a nahradiť ich japonskými sakurami. Tie podľa primátora vnášajú do mestského prostredia pozitívnu energiu a farbu. „Rozhodli sme sa, že prvých 40 sakúr vysadíme namiesto tují a ďalších 80 plánujeme ako druhú líniu popri gaštanoch až po železničnú stanicu,“ povedal.