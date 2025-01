V Strážskom začnú so zneškodnením 150 ton PCB odpadu z bývalého Chemka

Strážske 7. januára (TASR) - V Strážskom začnú odstraňovať časť najväčšej environmentálnej záťaže na Slovensku. Ide o zneškodnenie približne 150 ton odpadu obsahujúceho PCB látky z objektu Ošipárne v areáli bývalého Chemka Strážske. Ako informovala TASR Slavomíra Brzová, vedúca oddelenia marketingu a PR spoločnosti DETOX, člena skupiny KOSIT, v závislosti od priaznivého počasia plánujú začať práce začiatkom roka, najneskôr však v marci.



Spoločnosť DETOX zabezpečí komplexnú logistiku ako prípravu miesta, zónovanie, zabezpečenie techniky, školených pracovníkov, triedenie odpadu, váženie a odvoz na zneškodnenie. V roku 2020 bola spoločnosť prizvaná odborom civilnej ochrany a krízového plánovania ministerstva vnútra do skupiny riešenia mimoriadnej situácie.



K upresneniu štruktúry a parametrov 150 ton odpadu PCB látok umiestnených v kontajneroch došlo na prelome rokov 2023/2024, čo bolo podľa spoločnosti kľúčové pri výbere spôsobu prípravy a následného zneškodnenia odpadu.



"Súčasnú iniciatívu štátu a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) považujeme za kľúčovú. Po 40 rokoch smerujeme k riešeniu problémov environmentálnej záťaže v Strážskom, aj keď v tejto etape ide iba o časť sanačných prác," uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Daniel Studený. Doplnil, že podľa avizovaných krokov bude sanácia pokračovať druhou etapou, pri ktorej sa ráta s odstránením zvyšných približne 5000 sudov s vysokou koncentráciou PCB látok z objektu Teplárne.



Odpad zo Strážskeho zneškodnia v špecializovanom zariadení vo Viedni. Spoločnosť zabezpečí aj vypracovanie a predloženie dokumentácie potrebnej pre vydanie rozhodnutia k cezhraničnej preprave a následnému vývozu odpadu.



"Toto riešenie je z hľadiska ekonomického a environmentálneho najracionálnejšie, aké sa vzhľadom na kontamináciu odpadov, dostupnosť technológií a ekologickú bezpečnosť zneškodnenia ponúkalo. Na Slovensku totiž nemáme dostatok kapacít na spracovanie nebezpečných odpadov, ale ani žiadnu technológiu na spracovanie PCB látok, spĺňajúcu legislatívne požiadavky a kritériá Európskej únie," vysvetlil Studený s tým, že takéto zariadenia sa na Slovensku investorom dlhodobo nedarí postaviť, a vo veľkej miere je to zapríčinené aj odporom aktivistickej verejnosti.



Polychlórované bifenyly (PCB) sa začali v bývalom štátnom podniku Chemko vyrábať v roku 1959. Po ukončení výroby v roku 1984 zostalo množstvo PCB látok uskladnených v rôznych častiach areálu bývalého podniku. Zlým skladovaním sa množstvo látok dostalo aj do okolitej prírody. Výsledky ukázali aj vysoké koncentrácie týchto látok u rýb v okolitých vodách.



Studený pripomenul že Slovensko získalo grant z Globálneho environmentálneho fondu na zakúpenie technológie na zneškodnenie PCB odpadov v hodnote desať miliónov USD. "Štát sa však z nejakých dôvodov aj v tomto prípade rozhodol grant nevyužiť a poskytnuté finančné prostriedky prepadli. Následne bolo niekoľko pokusov lokalitu čiastočne vyčistiť. Verím, že teraz sa v rámci realizácie plánovaných sanačných etáp podarí postupne odstrániť a zneškodniť všetky PCB látky zo Strážskeho a úplne vyčistiť túto prekrásnu časť Zemplína," dodal.