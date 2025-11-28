Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Strážskom zmodernizovali budovu MŠ, zvýši sa energetická úspora

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Počas rekonštrukcie boli deti dočasne premiestnené do priestorov základnej školy.

Autor TASR
Strážske 28. novembra (TASR) - Mesto Strážske zrealizovalo komplexnú rekonštrukciu budovy materskej školy (MŠ), ktorej cieľom je zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie technického stavu objektu. Očakáva sa, že spotreba energie klesne približne o 35 percent. Ako pre TASR uviedol primátor Patrik Magdoško, išlo o najrozsiahlejšiu obnovu školy za posledných viac než tridsať rokov.

Počas rekonštrukcie boli deti dočasne premiestnené do priestorov základnej školy. V rámci prác vymenili elektroinštaláciu, modernizovali vykurovanie vrátane radiátorov a inštalovali fotovoltický systém. Stavebné práce začali v máji. Celkové náklady na rekonštrukciu dosahujú približne 540.000 eur. Z toho viac ako 360.000 eur pokryla dotácia zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

„Keď sme videli priebeh prác, uvedomili sme si, že budova si vyžaduje aj ďalšie investície. Po spoločnej porade s poslancami a počas kontrolného dňa, na ktorom sa zúčastnili, sme sa rozhodli rozšíriť rekonštrukciu aj o výmenu elektroinštalácie,“ uviedol primátor. Navyše aj kompletne vymaľovali všetky priestory školy. Pristúpili aj k výmene obkladov v sociálnych zariadeniach, k výmene podlahovej krytiny v celej budove a k úprave kazetových stropov, ktoré významne zlepšili estetický vzhľad školy. Realizovalo sa aj stierkovanie stien. Tieto práce boli hradené z úveru.

Súčasťou obnovy bola výstavba nového únikového schodiska, ktoré zároveň vytvára technický predpoklad na budúce rozšírenie materskej školy o dve nové triedy. „Máme pripravenú projektovú dokumentáciu na rozšírenie školy. Novovybudované únikové schodisko nebude slúžiť len pre existujúci objekt, ale aj ako prepojovací prvok pre plánovanú prístavbu,“ uzavrel Magdoško.
.

