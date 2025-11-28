< sekcia Regióny
V Strážskom zmodernizovali budovu MŠ, zvýši sa energetická úspora
Počas rekonštrukcie boli deti dočasne premiestnené do priestorov základnej školy.
Autor TASR
Strážske 28. novembra (TASR) - Mesto Strážske zrealizovalo komplexnú rekonštrukciu budovy materskej školy (MŠ), ktorej cieľom je zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie technického stavu objektu. Očakáva sa, že spotreba energie klesne približne o 35 percent. Ako pre TASR uviedol primátor Patrik Magdoško, išlo o najrozsiahlejšiu obnovu školy za posledných viac než tridsať rokov.
Počas rekonštrukcie boli deti dočasne premiestnené do priestorov základnej školy. V rámci prác vymenili elektroinštaláciu, modernizovali vykurovanie vrátane radiátorov a inštalovali fotovoltický systém. Stavebné práce začali v máji. Celkové náklady na rekonštrukciu dosahujú približne 540.000 eur. Z toho viac ako 360.000 eur pokryla dotácia zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
„Keď sme videli priebeh prác, uvedomili sme si, že budova si vyžaduje aj ďalšie investície. Po spoločnej porade s poslancami a počas kontrolného dňa, na ktorom sa zúčastnili, sme sa rozhodli rozšíriť rekonštrukciu aj o výmenu elektroinštalácie,“ uviedol primátor. Navyše aj kompletne vymaľovali všetky priestory školy. Pristúpili aj k výmene obkladov v sociálnych zariadeniach, k výmene podlahovej krytiny v celej budove a k úprave kazetových stropov, ktoré významne zlepšili estetický vzhľad školy. Realizovalo sa aj stierkovanie stien. Tieto práce boli hradené z úveru.
Súčasťou obnovy bola výstavba nového únikového schodiska, ktoré zároveň vytvára technický predpoklad na budúce rozšírenie materskej školy o dve nové triedy. „Máme pripravenú projektovú dokumentáciu na rozšírenie školy. Novovybudované únikové schodisko nebude slúžiť len pre existujúci objekt, ale aj ako prepojovací prvok pre plánovanú prístavbu,“ uzavrel Magdoško.
Počas rekonštrukcie boli deti dočasne premiestnené do priestorov základnej školy. V rámci prác vymenili elektroinštaláciu, modernizovali vykurovanie vrátane radiátorov a inštalovali fotovoltický systém. Stavebné práce začali v máji. Celkové náklady na rekonštrukciu dosahujú približne 540.000 eur. Z toho viac ako 360.000 eur pokryla dotácia zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
„Keď sme videli priebeh prác, uvedomili sme si, že budova si vyžaduje aj ďalšie investície. Po spoločnej porade s poslancami a počas kontrolného dňa, na ktorom sa zúčastnili, sme sa rozhodli rozšíriť rekonštrukciu aj o výmenu elektroinštalácie,“ uviedol primátor. Navyše aj kompletne vymaľovali všetky priestory školy. Pristúpili aj k výmene obkladov v sociálnych zariadeniach, k výmene podlahovej krytiny v celej budove a k úprave kazetových stropov, ktoré významne zlepšili estetický vzhľad školy. Realizovalo sa aj stierkovanie stien. Tieto práce boli hradené z úveru.
Súčasťou obnovy bola výstavba nového únikového schodiska, ktoré zároveň vytvára technický predpoklad na budúce rozšírenie materskej školy o dve nové triedy. „Máme pripravenú projektovú dokumentáciu na rozšírenie školy. Novovybudované únikové schodisko nebude slúžiť len pre existujúci objekt, ale aj ako prepojovací prvok pre plánovanú prístavbu,“ uzavrel Magdoško.