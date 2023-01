V Strážskom zriadili nočné služby mestskej polície

Strážske 18. januára (TASR) - Mesto Strážske v spolupráci s mestskou políciou (MsP) vytvorilo projekt financovaný z vlastných zdrojov na zvýšenie bezpečnosti občanov v zhoršených podmienkach viditeľnosti na cestách i uliciach. "Mesto tak reaguje na dlhodobé sťažnosti občanov, vodičov, ale aj aktuálnu napätú situáciu v Michalovskom okrese," informovala radnica.



Od 5. januára zriadili nočné služby mestskej polície, ktoré monitorujú situáciu od 21.00 do 5.00 h. Občania sa tak môžu obrátiť na mestskú políciu 24 hodín denne.



Mesto tiež zrušilo "čas šetrenia" od 1.00 do 3.00 h, keď bolo vypnuté verejné osvetlenie. "Rozhodli sme sa vypnúť skôr vianočnú výzdobu, a tak aspoň trochu vyrovnať spotrebu energie, ktorú máme v týchto pridaných časoch svietenia. Sme si vedomí zvýšených nákladov za energie, ale bezpečnosť v meste je prvoradá," uviedol primátor Strážskeho Patrik Magdoško. Mesto taktiež reagovalo na požiadavku rodičov detí, ktoré majú v škole nulté hodiny, a predĺžilo dobu svietenia o 30 minút do 7.00 h.



Ako ďalej informovala radnica, mestskí policajti začali rozdávať na vopred vytypovaných miestach reflexné prvky. "Po nedávnej dopravnej nehode sme pristúpili k tejto preventívnej činnosti z dôvodu, aby boli občania pre vodičov skôr viditeľní," konštatoval Magdoško.



V najbližších dňoch budú dostávať žiaci základnej školy na dvoch najväčších a najrizikovejších priechodoch pre chodcov reflexné prívesky na školské tašky.