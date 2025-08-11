< sekcia Regióny
V Štrbe budujú nové cyklotrasy smerom na Lučivnú aj Tatranskú Štrbu
V rámci projektu budujú dva úseky, prvý vedie zo Štrby do Važca po Šoldov a odtiaľ pokračuje smerom na Tatranskú Štrbu a Štrbské Pleso v dĺžke 2,18 kilometra.
Autor TASR
Štrba 11. augusta (TASR) - V obci Štrba v okrese Poprad pokračuje výstavba nových úsekov cyklotrasy, ktoré povedú v smere na Lučivnú a Tatranskú Štrbu. Projekt je súčasťou slovensko-poľskej iniciatívy Cesta okolo Tatier a zároveň patrí do kostrovej siete cyklotrás Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.
V rámci projektu budujú dva úseky, prvý vedie zo Štrby do Važca po Šoldov a odtiaľ pokračuje smerom na Tatranskú Štrbu a Štrbské Pleso v dĺžke 2,18 kilometra. Druhý úsek, zo Štrby do Lučivnej po križovatku na Šuňavu, má dĺžku 0,85 kilometra.
„Predpoklad dokončenia výstavby je do konca októbra 2025 - takže ešte tento rok túto cyklotrasu otestujeme,“ doplnila samospráva. Výstavba je financovaná z programu Cezhraničnej spolupráce Interreg PL-SK 2021 - 2027 v hodnote 1,17 milióna eur.
Obec zároveň pripravuje povolenia a hľadá finančné zdroje na realizáciu druhej etapy cykloprepojenia smerom na Lučivnú.
V rámci projektu budujú dva úseky, prvý vedie zo Štrby do Važca po Šoldov a odtiaľ pokračuje smerom na Tatranskú Štrbu a Štrbské Pleso v dĺžke 2,18 kilometra. Druhý úsek, zo Štrby do Lučivnej po križovatku na Šuňavu, má dĺžku 0,85 kilometra.
„Predpoklad dokončenia výstavby je do konca októbra 2025 - takže ešte tento rok túto cyklotrasu otestujeme,“ doplnila samospráva. Výstavba je financovaná z programu Cezhraničnej spolupráce Interreg PL-SK 2021 - 2027 v hodnote 1,17 milióna eur.
Obec zároveň pripravuje povolenia a hľadá finančné zdroje na realizáciu druhej etapy cykloprepojenia smerom na Lučivnú.