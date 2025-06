V Štrbe začali stavať cyklotrasu v rámci projektu Cesta okolo Tatier

Štrba 22. júna (TASR) - V Štrbe sa začala výstavba cyklotrasy, ktorá je súčasťou projektu 250 kilometrov dlhej cyklotrasy okolo slovensko-poľských Tatier s názvom Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier. Jeho realizátorom je EZÚS (Európske zoskupenie územnej spolupráce) Tatry a oba Euroregióny Tatry na slovenskej a poľskej strane. Na sociálnej sieti o tom informoval podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a miestny poslanec Štefan Bieľak.



Ako uviedol, cyklotrasa je tiež súčasťou kostrovej siete cyklotrás PSK. V uplynulých dňoch bolo odovzdané stavenisko a výstavba bude trvať do konca novembra 2025.



V rámci projektu budú zrealizované dva úseky, a to Štrba – Važec (po Šoldov) v dĺžke 2,18 kilometra a Štrba – Lučivná (po križovatku na Šuňavu), čo predstavuje prvú etapu v dĺžke 846 metrov. Celkové výdavky sú zazmluvnené na sumu 1.170.000 eur, z toho nenávratný príspevok z Európskej únie predstavuje 80 %, štát sa podieľa 12 % a rozpočet obce predstavuje osem percent.



Cyklotrasa sa realizuje ako štvrtá etapa výstavby Cesty okolo Tatier. Úsek Štrba – Važec umožní podľa Bieľaka napojenie cez Šoldov na Tatranskú Štrbu, cez chatovú osadu mimo ciest a následne po lesnej ceste na Štrbské Pleso. Zároveň sa z tohto úseku dá od Šoldova ísť smerom na Čierny Váh (Liptov).



Ako doplnil, úsek Štrba – Lučivná je súčasťou budúceho prepojenia Štrba – Lučivná, pričom Lučivná je už prepojená so Svitom, a tak sa cez Poprad – Kežmarok – Spišskú Belú a Ždiar cyklisti dostanú až do Poľska cez Kacvín. Projekt je financovaný z programu Cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021 – 2027.



„V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry sa tiež plánuje výstavba cykloprístrešku so zázemím na križovatke Štrba – Šuňava. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska sa plánuje vymeniť a doplniť cykloznačenie v Štrbe a v spolupráci s PSK sa plánujú na dvoch miestach v katastri obce Štrba umiestniť cyklosčítače,“ dodal Bieľak.