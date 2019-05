V Strečne začala opäť premávať kompa, vodičom ušetrí kilometre

Kompa by mala byť otvorená každý deň od 7.00 h do 20.00 h.

Strečno 18. mája (TASR) - Cez Váh medzi Strečnom a Nezbudskou Lúčkou v okrese Žilina začala v sobotu opäť premávať kompa. Vodiči si tak prostredníctvom nej budú môcť skrátiť cestu z Martina do Terchovej o 25 kilometrov a zároveň sa vyhnúť kolónam v Žiline.



"Kompa znamená pre Strečno rozvoj cestovného ruchu a pre širokú motoristickú verejnosť, v prípade, že sú nejaké nehody medzi Strečnom a Žilinou, aj obchádzkovú trasu," skonštatoval starosta Dušan Štadáni.



Plavidlo podľa neho pritiahne do obce aj motoristov, ktorí sa tam potom zdržia. "Tento región, obec Strečno a obec Terchová patria medzi najnavštevovanejšie turistické destinácie. Turista alebo cestujúci má možnosť zastaviť sa jednak v Strečne, jednak v Terchovej a táto kompa skracuje cestu medzi Strečnom a Terchovou o viac ako 20 kilometrov," ozrejmil.



"Je to nová kompa, ktorá bude od soboty slúžiť ľuďom minimálne ďalších 20 rokov. To znamená, spravili sme všetko, čo sme mohli spraviť, aby sme ľuďom ukázali, že sa ešte dá zachrániť kompa, ktorá tu bola. Podarilo sa nám to a dnešným dňom začíname písať nové dejiny kompy Strečno," povedal prevádzkovateľ kompy Bohuš Čurjak.



Z pôvodnej kompy podľa neho zostalo desať percent materiálu. "Všetky železné časti, nosné časti, laná, všetko, čo sa týka bezpečnosti, sme vymenili za nové komponenty, ktoré sme nakúpili a stalo sa z toho nové zariadenie," priblížil.



Pôvodná kompa mala problémy premávať pri vetre, ale i nižšej hladine. "Ponor tej kompy bol značne veľký oproti novej. Znížili sme jej ponor a zvýšili sme sa nad hladinou o nejakých 40 centimetrov, to znamená, že nebude problém premávať aj pri nižšej hladine vody. Stará kompa nebola tohto schopná. Pokiaľ nám to dovolia poveternostné vplyvy, čo sa týka hlavne vetra, kompa bude premávať do neskorých jesenných mesiacov a od skorých zimných alebo jarných mesiacov, pokiaľ nebudú ľady a dovolí nám to vietor," ozrejmil prevádzkovateľ.



Nové plavidlo má rovnaké parametre ako pôvodné. Má nosnosť 30 ton. "Sme schopní previezť aj ťažšie autá, ale momentálne o tom neuvažujeme. Kompu totiž klasifikujem ako vyhliadkovú plavbu pre ľudí s tým, že si môžu so sebou previezť motocykel alebo automobil, poprípade menšie nákladné vozidlo. Chceme slúžiť turistom, všetkým, ktorí si prídu pozrieť krásu Strečna," dodal Čurjak.



Plavidlo patrí obci, ktorá ho dala do nájmu Čurjakovi na základe verejnej súťaže. Doba nájmu je maximálne osem rokov. Hodnota plavidla bude odpisovaná počas ôsmich rokov a po ôsmich rokoch prejde opäť do obce. Kompa by mala byť otvorená každý deň od 7.00 h do 20.00 h.