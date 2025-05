V strede kruhovej križovatky vo Zvolene osadia oceľové historické erby

Zvolen 24. mája (TASR) - V strede novej kruhovej križovatky na Rákoši vo Zvolene osadia oceľové historické erby mesta a bývalej Zvolenskej župy. Vstup do mesta majú dotvoriť odkazom na jeho bohatú históriu. TASR o tom informoval podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pre regionálny rozvoj a zároveň zvolenský mestský poslanec Ján Beljak.



Dodal, že jeho predstavou bolo využiť miesto, ktoré je súčasťou kruhovej križovatky. „Zvolen je jedno z najstarších miest na Slovensku, má mestské privilégia obnovené v roku 1243. Zároveň bolo takmer osem storočí sídlom Zvolenskej župy,“ objasnil. Podľa neho tak vyhovejú aj požiadavkám občanov, ktorí si priali dotvorenie tohto priestoru.



Ako ďalej uviedol, túto investíciu aktuálne pripravujú spolu s mestom Zvolen, zhotoviteľom erbov a krajom. Investorom projektu je BBSK a v registri investícií na rok 2025 je na vybudovanie erbov a sadových úprav kruhovej križovatky schválená suma 30.000 eur.



Okružná križovatka má dva jazdné pruhy a vznikla na vjazde do Zvolena v smere zo Sliača, blízko bývalého nákupného strediska. "Bol to kritický bod pre dopravu v meste. Keď ľudia z Banskej Bystrice dochádzali do Zvolena alebo naopak, boli tam dlhé kolóny," zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter. Vyriešiť tak má náročný dopravný uzol pre celý kraj. Dobudovali aj chodníky, nové zastávky i osvetlenie.



Na základe výsledkov verejného obstarávania sa víťazom stala spoločnosť Doprastav s cenou 1.553.487 eur s DPH. Do križovatky investoval BBSK 1,8 milióna eur. Takmer 900.000 eur sa mu podarilo získať z eurofondových zdrojov Programu Slovensko.