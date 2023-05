V stredisku Čingov v Slovenskom raji pribudol autokemping

Smižany 5. mája (TASR) – Počas nadchádzajúceho víkendu sa v stredisku Čingov v Slovenskom raji naplno rozbehne turistická sezóna, pri tejto príležitosti tam v piatok otvorili nový autokemping. Zámer podporil Košický samosprávny kraj (KSK) sumou 40.000 eur zo svojho dotačného programu Terra Incognita. Informoval o tom autor projektu Eugen Rogovský.



Na autokemping sa premenilo voľné priestranstvo bezprostredne blízko hotela, ktorý sa bude podieľať na jeho každoročnej prevádzke od mája do októbra. Na 26 odstavných plochách budú mať povolenie stáť karavany, autokaravany a stany. V rámci areálu, ktorý je "pet friendly" sú vybudované aj sociálne zariadenia. "Návštevnosť kempingov na Slovensku nie je porovnateľná s inými krajinami ako Holandsko, Chorvátsko, Nemecko, Taliansko, ale tento spôsob cestovania si nachádza čoraz viac priaznivcov aj u nás. Naším cieľom je rozvíjanie domáceho a zahraničného cestovného ruchu prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb a infraštruktúry na úrovni zahraničných štandardov," uviedol Rogovský



Predseda KSK Rastislav Trnka upozornil, že Čingov je jedným z najstarších a najznámejších stredísk cestovného ruchu v Slovenskom raji a aj to je dôvod, prečo podporujú rozvoj turizmu v lokalite. "Vďaka podpore zo župy sa zázemie pre turistov neustále zlepšuje - pribúdajú detské ferraty, oddychové zóny a altánky. Sme radi, že táto vyhľadávaná lokalita rozširuje svoje služby aj o nový typ prenocovania," zhodnotil Trnka.



Výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková dodala, že v období post-pandemického oživenia sa aj na Slovensku stáva kempovanie rýchlo rastúcim turistickým trendom. Ocenila, že kvalitné kempy v kraji pribúdajú. "Dobrým príkladom je etablovaný kemping v srdci Tokaja ´Camping Malá Bara´ alebo novozrekonštruovaný ´Route E58 Camp Košice´ len štyri kilometre od centra Košíc," zdôraznila s tým, že cestovanie karavanom po Košickom kraji a využívanie kempov vnímajú pozitívne aj z pohľadu stratégie ekoturizmu a udržateľnosti cestovného ruchu.



Projekt vítajú aj ochranári, riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil pre TASR uviedol, že v posledných rokoch sa tam občas stretávali s parkujúcimi karavanmi na lesných cestách v chránených územiach a pri odbočkách do dolín. "Je to taká prvá lastovička, kemp je dobre situovaný, aj v peknom území. Kapacita nie je až tak veľká, dopyt ukáže, či to bude plné, alebo nie. My vnímame, že tých karavanistov chodí do Slovenského raja viac, takže by sme privítali možno ďalšiu takúto plochu na juhu národného parku, pri Hrabušiciach, resp. pri iných nástupných centrách," skonštatoval Dražil.