V Strednej odbornej škole v Pruskom vznikne nové krajské ekocentrum

Trenčín 1. októbra (TASR) – V obci Pruské v Ilavskom okrese má vzniknúť krajské ekocentrum Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia schválili tento týždeň na svojom zasadnutí poslanci Zastupiteľstva TSK.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku vznikne nové krajské ekocentrum v Strednej odbornej škole (SOŠ) Pruské, ktorá je jedinou odbornou poľnohospodárskou školou v TSK s vlastným centrom odborného vzdelávania a prípravy.



„Je to škola, ktorá má veľký park, veľké priestory a vlastný internát. Preto sme sa rozhodli, že krajské centrum, ktoré bude koordinovať aj ďalšie ekocentrá v Trenčianskom kraji, vznikne práve pri Strednej odbornej škole v Pruskom,“ priblížil Baška.



Krajské ekocentrum by malo zlepšiť povedomie o potrebe ochrany životného prostredia a realizovať aktivity environmentálneho vzdelávania. Súčasťou projektu by mal byť nielen skleník, ale aj mnoho ďalších vecí, ktoré budú napĺňať krajskú koncepciu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.