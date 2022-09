V Strednej zdravotníckej škole v Žiline zrekonštruovali internát

Žilina 5. septembra (TASR) – Zrekonštruovaný internát s kapacitou 224 miest otvorili v pondelok v Strednej zdravotníckej škole v Žiline. Podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriky Jurinovej si rekonštrukcia vyžiadala investíciu 2,5 milióna eur.



Riaditeľka školy Daniela Peclerová doplnila, že rekonštrukcia sa začala po verejnom obstarávaní v októbri 2020. "Z dôvodu ochorenia COVID-19 sa predĺžila o dva mesiace, ale v podstate bola bezproblémová. Dá sa povedať, že sa menilo všetko okrem základov a strechy," uviedla.



"Bolo jednoznačné, že buď nám internát zavrie hygiena alebo sa pustíme do rekonštrukcie. Rozhodli sme sa pre rekonštrukciu a som rada, že už tento školský rok môže internát slúžiť študentom. Záujem o zdravotnícke odbory na stredných školách rastie. A je veľmi dobré, že aj ministerstvo zdravotníctva sa dohodlo s ministerstvom školstva a zvýšilo počty študentov," skonštatovala predsedníčka ŽSK.



Strednú zdravotnícku školu bude v dennom štúdiu navštevovať 500 žiakov v odboroch asistent výživy, zdravotnícky laborant, masér, praktická sestra. V štúdiu popri zamestnaní ponúka škola odbory praktická sestra a sanitár, dodala Peclerová.



Do stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK nastúpilo v novom školskom roku vyše 20.000 žiakov. Do všetkých stredných škôl v kraji nastúpilo takmer 30.000 žiakov, ktorí majú možnosť študovať viac ako 350 študijných a učebných odborov.