V Trenčianskom kraji sa zvýšil počet stredoškolákov

Trenčín 18. októbra (TASR) – Počet študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) medziročne mierne stúpol. Vyplýva to z centrálneho registra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Podľa Barbory Petrechovej z oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu TSK prihlásili riaditelia krajských stredných škôl v aktuálnom školskom roku do systému Eduzber celkom 15.676 školákov, čo je o 73 viac ako v minulom školskom roku. Do prvých ročníkov nastúpilo vyše 4200 žiakov. Počet žiakov sa výrazne zvýšil najmä v Prievidzskom okrese.



„Evidujeme vyšší záujem o maturitné odbory na Strednej odbornej škole (SOŠ) Prievidza, 73 žiakov pribudlo v novej Strednej zdravotníckej škole Prievidza,“ uviedla Petrechová.



Nárast počtu žiakov v okrese Partizánske je spôsobený otvorením nového odboru na SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo zaujalo 50 študentov. Potreby trhu práce sa odzrkadlili aj v zvýšenom záujme o odbory Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne, školu aktuálne navštevuje o 30 žiakov viac ako minulý rok.