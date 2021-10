V Stredoslovenskej galérii vystaví B. Vaitovič svoje Svetielko

Banská Bystrica 18. októbra (TASR) – Vernisáž výstavy spojenú s prednáškou intermediálneho umelca Borisa Vaitoviča uvedie v utorok (19. 10.) o 17.00 h Stredoslovenská galéria (SSG) v Banskej Bystrici.



Umelec na výstave predvedie svoje prototypové zariadenie s názvom Svetielko, ktoré je jedným zo série jeho zariadení, tematizujúcich princípy reziduálnych, teda zvyškových energií.



„Svetielko pracuje s bežnou situáciou ľudskej každodennosti – momentmi prípravy a pitia čaju. To sa deje vďaka niekoľkým fázam energetických javov. Medzi zovretím vody a prvým dúškom je nutná fáza chladnutia na konzumovateľnú teplotu. Z jednej perspektívy nepríjemné čakanie, z inej zas desaťminútovka na rýchle domáce práce či rozhovor. Z perspektívy uvažovania o zvyškových energiách ide hlavne o proces straty tepelnej energie do 'ničoty' okolitého priestoru,“ priblížil projekt kurátor Samuel Velebný.



Vaitovič podľa neho zefektívňuje banálny ľudský akt, aby v širokom ponímaní urobil symbolické gesto týkajúce sa prírody a jej zdrojov. Zariadenie Svetielko je pri tom vytvorené z odpadových súčiastok so zapojením technológie tzv. Peltierovho článku.



Výstava v SSG – Bethlenovom dome na Dolnej ulici č. 8 potrvá do 31. októbra.