V Stredoslovenskom múzeu ukážu to najlepšie z medailérskej tvorby
V treťom ročníku ankety občianskeho združenia Medailérsky klub verejnosť vyberala víťazov z ponuky 21 rôznych medailí a plakiet.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. septembra (TASR) - V Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici sa vo štvrtok o 17.30 h uskutoční slávnostné vyhlasovanie ocenenia Medaila roka 2024. Verejnosť uvidí to najlepšie, čo vzniklo na Slovensku v oblasti medailí a v medailérskej tvorbe. TASR o tom informovala PR manažérka SSM Dana Kurtíková.
V treťom ročníku ankety občianskeho združenia Medailérsky klub verejnosť vyberala víťazov z ponuky 21 rôznych medailí a plakiet. Aj vďaka tejto ankete už pozná rozdiel medzi medailou a mincou.
„Hoci sa na seba podobajú zvyčajne okrúhlou formou či kovovým materiálom, medaila nie je zákonné platidlo, neobsahuje ani nominálnu hodnotu, názov či znak meny. Býva väčšia, niekedy sa jej hovorí aj sochárske dielko do ruky,“ vysvetlil Peter Kočvara z Medailérskeho klubu.
Hlavnou funkciou pamätných medailí je pripomínať významné osobnosti, udalosti či inštitúcie alebo v rámci umeleckej voľnej tvorby prezentujú pohľad umelca na náš svet. Medaily sú vyhľadávaným predmetom zberateľov či investorov, keďže okrem umeleckej hodnoty vznikajú v nízkom náklade a sú teda zberateľsky zaujímavé, predovšetkým tie zo striebra či zlata.
Okrem vystavených medailí a plakiet, ktoré sa uchádzali o priazeň verejnosti v online hlasovaní, verejnosti v Thurzovom dome predstavia vo svetovej premiére medailérsku hymnu z dielne Martina Zobeka z Kremnice. Vyvrcholením slávnosti okrem udeľovania cien Medaila roka a ocenení za zásluhy v oblasti medailérstva, bude aj uvedenie publikácie „Milan Struhárik medaily“ k 90. výročiu narodenia tohto akademického sochára.
