V stredu sa koná konferencia Liptov vo vyučovaní geografie

Archívna snímka. Foto: TASR Miroslava Mlynárová

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 1. októbra (TASR) - Odborná konferencia s názvom Liptov vo vyučovaní geografie prezentuje možnosti využitia prírodného a kultúrneho potenciálu Liptova vo vyučovaní prvouky, vlastivedy a geografie v materských a základných školách. Konferencia, ktorá je určená pre učiteľov a všetkých záujemcov o regionálne prvky vo vzdelávaní, sa koná v stredu v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.

Počas konferencie sa účastníci okrem workshopov a odborných prednášok zúčastnia aj na prehliadke v Demänovskej Doline, kde navštívia lokalitu vyvierania podzemného toku Demänovky a nesprístupnenú Demänovskú jaskyňu mieru.

„Konferenciu organizuje Mestský úrad Liptovský Mikuláš v spolupráci s Katedrou geografie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky a Slovenskou geografickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied,“ dodala hovorkyňa s tým, že odborné konferencie pre pedagógov každoročne organizuje Liptovský Mikuláš ako jediná samospráva.
