V stredu sa má rozhodovať o návrhu na podmienečné prepustenie Černáka

Piešťany 31. marca (TASR) - Okresný súd Trnava by mal na svojom pracovisku v Piešťanoch v stredu 2. apríla rozhodovať o návrhu na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka z väzenia na slobodu. Začiatok verejného zasadnutie je naplánovaný na 9.00 h. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Trnave a okresných súdov v jeho obvode Jana Kondákorová.



Vlani v máji bolo verejné zasadnutie odročené na neurčito z dôvodu potreby vypracovania znaleckých posudkov z odboru psychológie a psychiatrie. Ku koncu roka 2024 boli súdu doručené oba znalecké posudky a na začiatku januára 2025 bol daný pokyn kancelárii súdu na doručenie znaleckých posudkov procesným stranám.



Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák na vlaňajšom májovom verejnom zasadnutí žiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval.



Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.