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V stredu sa začína Pohoda, polícia upozorňuje na príjazdové trasy
Polícia žiada vodičov, aby ho sledovali a rešpektovali pokyny policajtov aj usporiadateľov.
Autor TASR
Trenčín 7. júla (TASR) - V súvislosti so stredajším (8. 7.) začiatkom multižánrového festivalu Pohoda na trenčianskom letisku pripravila polícia v spolupráci s organizátormi a správcami ciest obchádzkové trasy pre návštevníkov podujatia. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Vzhľadom na uzavretú cestu I/9 a uzatvorené mosty pri obci Veľké Bierovce pripravila polícia obchádzkové trasy, aby sa minimalizovali dopravné komplikácie a zabezpečil plynulý príjazd aj odjazd návštevníkov,“ pripomenula hovorkyňa.
Poznamenala, že od Bratislavy navedie dopravné značenie návštevníkov na zjazd z diaľnice D1 na križovatke Lúka. Od Žiliny sa bude schádzať z diaľnice na križovatke Nové Mesto nad Váhom. Obe trasy budú pokračovať po ceste II/507 cez Beckov, Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce až k letisku.
Od Prievidze povedie trasa po ceste I/9 cez novú okružnú križovatku pri Trenčianskej Turnej, následne cez Veľké Bierovce na letisko.
Všetky príjazdové trasy budú označené dočasným dopravným značením. Polícia žiada vodičov, aby ho sledovali a rešpektovali pokyny policajtov aj usporiadateľov. Parkoviská na letisku budú otvorené od 9.00 h a budú označené dopravným značením.
„Počas celého festivalu budú policajti v uliciach Trenčína aj v okolí letiska. Budú riadiť dopravu, dohliadať na bezpečnosť a verejný poriadok, usmerňovať návštevníkov a robiť všetko preto, aby sa predišlo zbytočným kolónam a nebezpečným situáciám,“ zdôraznila Klenková.
„Vzhľadom na uzavretú cestu I/9 a uzatvorené mosty pri obci Veľké Bierovce pripravila polícia obchádzkové trasy, aby sa minimalizovali dopravné komplikácie a zabezpečil plynulý príjazd aj odjazd návštevníkov,“ pripomenula hovorkyňa.
Poznamenala, že od Bratislavy navedie dopravné značenie návštevníkov na zjazd z diaľnice D1 na križovatke Lúka. Od Žiliny sa bude schádzať z diaľnice na križovatke Nové Mesto nad Váhom. Obe trasy budú pokračovať po ceste II/507 cez Beckov, Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce až k letisku.
Od Prievidze povedie trasa po ceste I/9 cez novú okružnú križovatku pri Trenčianskej Turnej, následne cez Veľké Bierovce na letisko.
Všetky príjazdové trasy budú označené dočasným dopravným značením. Polícia žiada vodičov, aby ho sledovali a rešpektovali pokyny policajtov aj usporiadateľov. Parkoviská na letisku budú otvorené od 9.00 h a budú označené dopravným značením.
„Počas celého festivalu budú policajti v uliciach Trenčína aj v okolí letiska. Budú riadiť dopravu, dohliadať na bezpečnosť a verejný poriadok, usmerňovať návštevníkov a robiť všetko preto, aby sa predišlo zbytočným kolónam a nebezpečným situáciám,“ zdôraznila Klenková.