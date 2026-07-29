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V stredu sa začína 64. ročník folklórneho festivalu Jánošíkove dni
Program slávnostne odštartuje v stredu večer v rodnej osade Juraja Jánošíka.
Autor TASR
Terchová 29. júla (TASR) - V Terchovej sa začína v stredu večer 64. ročník folklórneho festivalu Jánošíkove dni. Počas medzinárodného folklórneho festivalu sa na desiatich pódiách predstaví v rámci 32 programových blokov takmer 1650 účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Grécka, Kene a Poľska. Ako TASR informoval šéfdramaturg Jánošíkových dní Peter Cabadaj, kľúčovým slovom festivalu, ktorý potrvá do 2. augusta, je v tomto roku termín Pamäť s podtitulom Hodnota tradície.
Program slávnostne odštartuje v stredu večer v rodnej osade Juraja Jánošíka. „Popri hudbe, speve, recitácii a premietaní nebude chýbať ani draženie repliky Jánošíkovho vojenského kabáta, ohňová šou či zbojnícka vatra. Dôstojne zarezonuje aj piate výročie zápisu prvku Jánošíkovská tradícia do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a 90. jubileum narodenia básnika, spisovateľa, dramatika, prekladateľa a čestného občana Terchovej Ľubomíra Feldeka,“ uviedol Cabadaj.
Jednotlivé festivalové dni popri folklórnych programoch doplnia výstavy, prezentácie ľudových remesiel, tvorivé dielne, škola tanca, živá pozvánka v Žiline, koncerty world music, nočné hranie, premietanie filmov, multimediálne projekty a iné sprievodné aktivity.
Stabilné miesto majú v rámci festivalovej dramaturgie samostatné detské programové bloky a program seniorských telies z celého Slovenska. „Neodmysliteľnou zložkou záverečného dňa býva divácky atraktívny konský vozový sprievod - s hrdými krojovanými furmanmi a hrajúcimi muzikantmi vo vozoch. Ako je všeobecne známe, ide o erbový program Jánošíkových dní organizovaný od roku 1968. Veľkú pozornosť púta tiež nedeľná svätá omša za nositeľov ľudových tradícií,“ spresnil šéfdramaturg.
Hlavným organizátorom festivalu je obec Terchová v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom - Krajským kultúrnym strediskom Žilina, mestom Žilina - Mestskou kultúrou Žilina, Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, organizáciou Slovakia Travel, CIOFF - Medzinárodnou radou organizátorov folklórnych festivalov a ďalšími partnermi. Z verejných zdrojov akciu podporil Fond na podporu umenia.
Program slávnostne odštartuje v stredu večer v rodnej osade Juraja Jánošíka. „Popri hudbe, speve, recitácii a premietaní nebude chýbať ani draženie repliky Jánošíkovho vojenského kabáta, ohňová šou či zbojnícka vatra. Dôstojne zarezonuje aj piate výročie zápisu prvku Jánošíkovská tradícia do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a 90. jubileum narodenia básnika, spisovateľa, dramatika, prekladateľa a čestného občana Terchovej Ľubomíra Feldeka,“ uviedol Cabadaj.
Jednotlivé festivalové dni popri folklórnych programoch doplnia výstavy, prezentácie ľudových remesiel, tvorivé dielne, škola tanca, živá pozvánka v Žiline, koncerty world music, nočné hranie, premietanie filmov, multimediálne projekty a iné sprievodné aktivity.
Stabilné miesto majú v rámci festivalovej dramaturgie samostatné detské programové bloky a program seniorských telies z celého Slovenska. „Neodmysliteľnou zložkou záverečného dňa býva divácky atraktívny konský vozový sprievod - s hrdými krojovanými furmanmi a hrajúcimi muzikantmi vo vozoch. Ako je všeobecne známe, ide o erbový program Jánošíkových dní organizovaný od roku 1968. Veľkú pozornosť púta tiež nedeľná svätá omša za nositeľov ľudových tradícií,“ spresnil šéfdramaturg.
Hlavným organizátorom festivalu je obec Terchová v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom - Krajským kultúrnym strediskom Žilina, mestom Žilina - Mestskou kultúrou Žilina, Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, organizáciou Slovakia Travel, CIOFF - Medzinárodnou radou organizátorov folklórnych festivalov a ďalšími partnermi. Z verejných zdrojov akciu podporil Fond na podporu umenia.