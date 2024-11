V stredu sa začne Trnavská novéna, kazatelia prídu aj zo zahraničia

Trnava 10. novembra (TASR) - Slávnostnou svätou omšou v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave sa začne v stredu 13. novembra deväťdňový cirkevný sviatok na počesť Trnavskej Panny Márie. Trnavská novéna bude tematicky spätá s Rokom modlitby ako príprava na Jubilejný rok 2025. Kazateľmi hlavných svätých omší o 18.00 h budú známe osobnosti súčasného cirkevného života na Slovensku i vo svete. TASR o tom informoval hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík.



"Motto tohtoročnej novény pozostáva zo slov Evanjelia podľa Lukáša: Pane, nauč nás modliť sa," priblížil Kolenčík. Otváraciu slávnostnú svätú omšu tohtoročnej Trnavskej novény bude 13. novembra celebrovať trnavský arcibiskup Ján Orosch. "Svätá omša v maďarčine, pre veriacich hovoriacich týmto jazykom, bude slávená v sobotu 16. novembra o 11.30 h. Jej hlavným celebrantom a kazateľom bude kardinál Péter Erdő, ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup metropolita," podotkol.



V ten istý deň o 15.30 h bude na programe i gréckokatolícka liturgia, ktorej hlavným celebrantom bude vladyka Jonáš Jozef Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Svätú omšu o 18.00 h bude sláviť žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. "Spišský diecézny biskup František Trstenský sa prihovorí mladým o 20.45 h a o polnoci bude sláviť mládežnícku svätú omšu, ktorou sa zavŕši uvedený deň," doplnil Kolenčík.



V nedeľu 17. novembra sa o 9.30 h uskutoční slávnostná svätá omša, po ktorej bude nasledovať procesia s milostivým obrazom Panny Márie ulicami mesta. Sláviť ju bude emeritný pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Večernú svätú omšu bude celebrovať niekdajší osobný sekretár svätého pápeža Jána Pavla II., kardinál Stanislaw Jan Dziwisz. Celebrantmi hlavných svätých omší budú počas novény okrem iných aj apoštolský nuncius v SR, arcibiskup Nicola Girasoli, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský či spišský pomocný biskup Ján Kuboš.



Vo štvrtok 21. novembra, na záver poslednej svätej omše novény, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude trnavský arcibiskup Ján Orosch, prenesú milostivý obraz Bohorodičky z hlavného oltára späť do bočnej kaplnky a zakončia tak tohoročnú novénu k Trnavskej Panne Márii. Počas novény sa uskutočnia desiatky svätých omší (vždy o 6.30, 8.00, 10.00, 16.00 a 18.00 h). Pripravené sú aj priame televízne a rozhlasové prenosy.



Na novéne sa každoročne zúčastňujú veriaci nielen z Trnavy a okolia, ale na omše prichádzajú aj zo vzdialených miest. Deviatnik neporušil svoju tradíciu ani počas socializmu, stal sa v tom čase platformou pre verejné proklamovanie vtedy neželaných názorov. Novéna je pripomenutím opakovaného zázračného slzenia obrazu - v roku 1663, keď bola Trnava zachránená pred tureckými vojskami, v roku 1710 prestal v meste pustošiť mor. Trnavčania dali Bohorodičke z vďaky sľub, že sa raz do roka zúčastnia na deväťdňovej slávnosti. Obraz dal namaľovať neskorší ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate zo štúdií z Ríma do Trnavy v roku 1585. Je kópiou ikony z kláštora sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme, ktorú podľa cirkevnej tradície namaľoval evanjelista sv. Lukáš.