V stredu večer sa začína 63. ročník Jánošíkových dní v Terchovej

Terchová 30. júla (TASR) - Pásmom Kolíska Jánošíka sa začína v stredu večer v osade Jánošovia 63. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. Ako informoval šéfdramaturg festivalu Peter Cabadaj, do 3. augusta sa na desiatich pódiách predstaví takmer 1650 účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Poľska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Čiernej Hory a Maďarska.



Doplnil, že kľúčovým slovom tohtoročného festivalu je termín Svadba. „Na slávnostnom otvorení popri hudbe, speve, recitácii a premietaní nebude chýbať ani draženie repliky Jánošíkovho vojenského plášťa, ohňová šou či zbojnícka vatra. Dôstojne zarezonuje aj 20. výročie zápisu prvku Fujara a jej hudba do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO,“ uviedol Cabadaj.



Jednotlivé festivalové dni budú popri dominantných folklórnych programoch vyplnené výstavami, prezentáciami ľudových remesiel, tvorivými dielňami, školou tanca, koncertmi world music, premietaním filmov, nočným hraním a inými sprievodnými akciami. „Zvlášť treba spomenúť umiestnenie pamätných tabúľ na objekty spojené s významnými osobnosťami a udalosťami, ako i sprístupnenie interaktívneho panela na Oblaze v tesnej blízkosti rozhľadne Terchovské srdce pri príležitosti 90. výročia nakrútenia kultového filmu Jánošík v hlavnej úlohe s Paľom Bielikom,“ doplnil Cabadaj.



Neodmysliteľnou zložkou Jánošíkových dní je v posledný festivalový deň divácky atraktívny konský vozový sprievod s hrdými krojovanými furmanmi a hrajúcimi muzikantmi vo vozoch. Veľkú pozornosť púta tiež nedeľná svätá omša za nositeľov ľudových tradícií.



Hlavným organizátorom Jánošíkových dní je obec Terchová v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, organizáciou Slovakia Travel a ďalšími partnermi. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.