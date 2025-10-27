< sekcia Regióny
V Stropkove môžu ľudia navrhnúť osobnosti a kolektívy na ocenenie
Prvýkrát ocenilo mesto osobnosti a kolektívy na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2004.
Autor TASR
Stropkov 27. októbra (TASR) - Mesto Stropkov sa po dvoch rokoch opäť obracia na širokú verejnosť so žiadosťou o návrhy na ocenenia osobností alebo kolektívov, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Stropkov, jeho zveľaďovanie, propagáciu a šírenie dobrého mena doma i v zahraničí. Svoje návrhy môžu ľudia posielať do 16. januára 2026. Radnica o tom informuje na svojej webstránke.
Ako uvádza, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o zásadách a kritériách udeľovania čestného občianstva mesta, cien a vyznamenaní schváleným osobám - kolektívom môžu byť udelené ocenenia mesta Stropkov: čestné občianstvo, cena mesta, ďakovný list. Mesto môže oceniť občanov - jednotlivcov, kolektívy, organizácie a inštitúcie. Štvrtým ocenením, ktorého návrh i udelenie je v kompetencii primátora mesta, je Cena primátora.
Ako uvádza radnica, podaním návrhu a zapojením sa do výzvy verejnosť preukáže svoju spolupatričnosť a záujem o veci verejné, týkajúce sa života mesta. Návrhy očakáva na tlačive s vyplnením všetkých údajov do 16. januára 2026. Tlačivo nájdu záujemcovia na webstránke mesta.
Udeľovanie ocenení sa uskutoční 15. marca 2026 pri príležitosti slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva spojeného s oslavami prvej písomnej zmienky o Stropkove.
